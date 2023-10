Highlights पाकिस्तान के खिलाफ वार्नर ने लगातार चौथा वनडे शतक लगा दिया। जन्मदिन पर मिशेल मार्श ने भी शतक जमाया। पाकिस्तान ने उपकप्तान शादाब खान की जगह उसामा मीर को उतारा है।

Aus Vs Pak Score: पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का फैसला गलत साबित हुआ। डेविड वार्नर और मिशेल मार्श पाकिस्तान के बॉलर पर टूट पड़े। पहले विकेट के लिए 259 रन की साझेदारी की और 203 गेंद का सामना किया। पाकिस्तान के खिलाफ वार्नर ने लगातार चौथा वनडे शतक लगा दिया। जन्मदिन पर मार्श ने भी शतक लगाया।

130(119), सिडनी, 2017

179(128), एडिलेड, 2017

107(111), टुनटन, सीडब्ल्यूसी 2019

100*(85), बेंगलुरु, 2023।

7 - रोहित शर्मा

6 - सचिन तेंदुलकर

5 - रिकी पोंटिंग

5- कुमार संगकारा

5 - डेविड वार्नर।

उपुल थरंगा और तिलकरत्ने दिलशान (श्रीलंका) बनाम ZIM, पल्लेकेले, 2011

उपुल थरंगा और तिलकरत्ने दिलशान (एसएल) बनाम इंग्लैंड, कोलंबो (आरपीएस), 2011

रोहित शर्मा और केएल राहुल (IND) बनाम SL, लीड्स, 2019

डेविड वार्नर और मिशेल मार्श (ऑस्ट्रेलिया) बनाम PAK, बेंगलुरु, 2003।

पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व कप के मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। आस्ट्रेलिया ने टीम में कोई बदलाव नहीं किया है जबकि पाकिस्तान ने उपकप्तान शादाब खान की जगह उसामा मीर को उतारा है।

Pakistan have won the toss and elected to field first in Bengaluru's #CWC23 debut 👊 #AUSvPAK

140* - टॉम लैथम बनाम एनईडी, हैमिल्टन, 2022 (30वां जन्मदिन)

134 - सचिन तेंदुलकर बनाम ऑस्ट्रेलिया, शारजाह, 1998 (25वां)

131* - रॉस टेलर बनाम PAK, पल्लेकेले, 2011 (27वां)

130 - सनथ जयसूर्या बनाम BAN, कराची, 2008 (39वाँ)

100* - विनोद कांबली बनाम इंग्लैंड, जयपुर 1993 (21वां)

101* - मिचेल मार्श बनाम PAK, बेंगलुरु, 2023 (32वां)

*2011 में पल्लेकेले में पाकिस्तान के खिलाफ रॉस टेलर की 131* रन की पारी के बाद मार्श अपने जन्मदिन पर विश्व कप में शतक लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं।

