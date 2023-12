AUS vs PAK, 2nd Test: सीरीज में 1-0 से आगे ऑस्ट्रेलिया, दूसरे मैच में कंगारू टीम 318 पर ढेर, पाकिस्तान ने 151 रन पर खोए 5 विकेट

Highlights लगातार 4 विकेट गिरने से 151 रन पर 5 विकेट गिर गए हैं। मार्नस लाबुशेन ने 63 रन की धैर्यपूर्ण पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया ने सुबह तीन विकेट पर 187 रन से अपनी पहली पारी आगे बढ़ाई।

AUS vs PAK, 2nd Test: दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच के दूसरे दिन पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को करारा झटका दिया। सीरीज में 1-0 से आगे कंगारू टीम दूसरे मैच में 318 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान ने एक समय शानदार शुरुआत की थी, लेकिन लगातार 4 विकेट गिरने से 151 रन पर 5 विकेट गिर गए हैं।

मार्नस लाबुशेन ने 63 रन की धैर्यपूर्ण पारी खेली जिससे ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच के दूसरे दिन बुधवार को यहां अपनी पहली पारी में 318 रन बनाए। पाकिस्तान ने इसके जवाब में सजग शुरुआत की। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने सुबह तीन विकेट पर 187 रन से अपनी पहली पारी आगे बढ़ाई।

Another successful session for the visitors as Pakistan are off to a good start in their first innings. #WTC25 | 📝 #PAKvAUS | https://t.co/W71eLN0KOL pic.twitter.com/uETXF72q86

पहला सत्र ढाई घंटे तक चला जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 131 रन जोड़कर अपने बाकी बचे सात विकेट गंवाए। लाबुशेन ने जहां अपनी 155 गेंद की पारी में संयम बरता वहीं मिशेल मार्श ने 60 गेंद पर 41 रन की तेजतर्रार पारी खेली। ट्रेविस हेड (17) सुबह आउट होने वाले पहले बल्लेबाज थे। शाहीन शाह अफरीदी (85 रन दे कर दो विकेट) ने दिन के पांचवें ओवर में उन्हें दूसरी स्लिप में कैच कराया।

आमेर जमाल (64 रन देकर तीन विकेट) ने लाबुशेन का कीमती विकेट लिया। लाबुशेन ने मार्श के साथ 46 रन की साझेदारी की। मार्श जब सात रन पर थे तो हसन अली (61 रन दे कर दो विकेट) की लगातार गेंदों पर पहले उन्हें एलबीडब्ल्यू और बाद में विकेट के पीछे कैच आउट दिया गया, लेकिन दोनों अवसरों पर निर्णय समीक्षा प्रणाली (डीआरएस) का फैसला ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज के पक्ष में गया।

A great start for Pakistan on Day 2 as they pick up seven wickets in the opening session 🏏



Australia are bowled out for 318.#WTC25 | 📝 #PAKvAUS | https://t.co/W71eLN0KOLpic.twitter.com/XRh8742CD6