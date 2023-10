AUS vs NZ CWC ODI World Cup 2023: न्यूजीलैंड के सामने कठिन चुनौती, 2017 से अजेय ऑस्ट्रेलियाई टीम, जानें क्या है मैच समय और कहां देख सकते हैं लाइव

Highlights विश्व कप में अब तक आस्ट्रेलिया के खिलाफ 11 मैचों में से उसने सिर्फ तीन जीते हैं। आस्ट्रेलिया ने उसके खिलाफ 141 वनडे में से 95 में जीत दर्ज की है। भारत में खेले गए वनडे मैचों में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से 8-0 से आगे है।

AUS vs NZ CWC ODI World Cup 2023: वनडे विश्व कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया का सामना न्यूजीलैंड से होगा। मुकाबला 28 अक्टूबर को एचपीसीए स्टेडियम, धर्मशाला में खेला जाएगा। मैच सुबह 10ः30 से होगा। कीवी टीम 8 अंक लेकर तीसरे और कंगारू टीम 6 अंक लेकर चौथे स्थान पर काबिज है।

वनडे हेड टू हेड और वनडे विश्व कप रिकॉर्डः वनडे में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कड़े मुकाबले होते रहे हैं। 49 साल की एकदिवसीय क्रिकेट प्रतिद्वंद्विता में कुल 141 मैच खेले हैं। इन मैचों में ऑस्ट्रेलिया का न्यूजीलैंड पर जीत/हार का रिकॉर्ड 95-39 है, जिसमें सात मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला। (ऑस्ट्रेलिया) 67.37% जीत % (न्यूजीलैंड) 27.65% है।

विश्व कप में AUS बनाम NZ हेड टू हेड वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में दोनों टीमें 11 बार आमने-सामने हुई हैं। वनडे विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से 8-3 से आगे है। मैच आप डिजनी हॉटस्टार पर देख सकते हैं। दोनों पक्ष भारत में 8 बार मिल चुके हैं। पहला मुकाबला 1987 में खेला गया था। भारत में खेले गए वनडे मैचों में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से 8-0 से आगे है।

Sri Lanka have joined the race for a spot in the #CWC23 semi-final 🏆 pic.twitter.com/IVz74Vmotd — ICC (@ICC) October 27, 2023

टीमें:

न्यूजीलैंड:टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉनवे, विल यंग, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशाम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, मिशेल सेंटनर, ईश सोढी, टिम साउथी, ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्ग्युसन और मैट हेनरी।

ऑस्ट्रेलिया:पैट कमिंस (कप्तान), स्टीव स्मिथ, एलेक्स कैरी, जोश इंगलिस, सीन एबॉट, एश्टन एगर, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, मिशेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, डेविड वार्नर, एडम ज़म्पा, मिशेल स्टार्क।

आत्मविश्वास से ओतप्रात ऑस्ट्रेलियाई टीम शनिवार को यहां न्यूजीलैंड के खिलाफ उतरेगी तो उसका लक्ष्य विश्व कप में उसके खिलाफ अपना शानदार रिकॉर्ड बरकरार रखने का होगा। मेजबान भारत और दक्षिण अफ्रीका से हारने के बाद लगातार तीन जीत दर्ज करके आस्ट्रेलियाई टीम ने वापसी की है। पिछले मैच में उसने नीदरलैंड को 309 रन से हराकर विश्व कप में सबसे बड़ी जीत दर्ज की।

पैट कमिंस की कप्तानी वाली आस्ट्रेलियाई टीम जीत का सिलसिला बरकरार रखते हुए सेमीफाइनल का अपना दावा पुख्ता करना चाहेगी। न्यूजीलैंड खिताब के प्रबल दावेदारों में से है लेकिन द्विपक्षीय वनडे और विश्व कप में आस्ट्रेलिया के खिलाफ उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। न्यूजीलैंड ने आखिरी बार वनडे में आस्ट्रेलिया को छह साल पहले 2017 में हराया था।

The most digitally-engaged event in cricket history already 🚨#CWC23 is setting benchmarks at the halfway stage 🙌



Details ➡️ https://t.co/OoqjYkZXXIpic.twitter.com/Fd543IFY1L — ICC (@ICC) October 27, 2023

आस्ट्रेलिया ने पिछले मैच में एक ईकाई के रूप में शानदार प्रदर्शन किया। उसने आठ विकेट पर 399 रन बनाये जो इस विश्व कप में तीसरा सर्वोच्च स्कोर था। पाकिस्तान के खिलाफ एक समय बिना किसी नुकसान के 254 रन बनाने के बाद बाकी 16 ओवर में उसने 108 रन पर नौ विकेट गंवा दिये वरना एक रिकॉर्ड और बन जाता।

इस विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में डेविड वॉर्नर (332 रन) शीर्ष तीन में हैं। मध्यक्रम में स्टीव स्मिथ और मार्नस लाबुशेन ने भी अर्धशतक जड़े। ग्लेन मैक्सवेल ने सिर्फ 40 गेंद में टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे तेज शतक जड़ डाला हालांकि कैमरन ग्रीन अभी तक फॉर्म में नहीं दिखे हैं।

मिचेल स्टार्क (सात विकेट) पिछले दो मैचों में लय में नहीं दिखे जबकि जोश हेजलवुड और कप्तान कमिंस ने भी छह छह विकेट ही लिये हैं । एडम जाम्पा ने डच टीम के खिलाफ चार विकेट चटकाये। दूसरी ओर न्यूजीलैंड के अपराजेय अभियान में भारत ने नकेल कसते हुए उसे चार विकेट से हराया।

David Warner has now equalled Sachin Tendulkar's tally of six CWC centuries 👐



More #CWC23 stats 📖 https://t.co/CakOpm2RAgpic.twitter.com/E4TUPnsGms — ICC (@ICC) October 26, 2023

कीवी टीम हालांकि यहां काफी समय से है और अब हालात से वाकफियत भी बेहतर है । पहले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 152 रन बनाने के बाद से डेवोन कोंवे (249 रन) कुछ खास नहीं कर सके हैं। केन विलियमसन अंगूठे के फ्रेक्चर से उबर नहीं पाये हैं।

मध्यक्रम में डेरिल मिचेल (268 रन) और रचिन रविंद्र (290 रन) को जिम्मेदारी संभालनी होगी । गेंदबाजों में मैट हेनरी (10 विकेट) और लॉकी फर्ग्युसन (आठ विकेट) प्रभावी रहे हैं लेकिन अनुभवी ट्रेंट बोल्ट (छह विकेट) को बेहतर प्रदर्शन करना होगा ।