VIDEO: मैदान में पहले बुमराह और सैम कोन्सटास के बीच हुई लड़ाई, फिर उस्मान ख्वाजा के आउट होने पर भारत की पूरी टीम ने कोन्सटास को घेरकर मनाया जश्न

AUS vs IND 5th Test: ऑस्ट्रेलिया के युवा सलामी बल्लेबाज सैम कोन्स्टास ने बार-बार अपनी बात को अपने बल्ले तक सीमित न रखने का प्रयास दिखाया है। शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच 5वें टेस्ट के पहले दिन स्टंप्स से पहले आखिरी ओवर में, कोन्स्टास ने अनावश्यक रूप से एक ऐसे मामले पर जसप्रीत बुमराह को नाराज कर दिया, जिसमें वह शामिल भी नहीं थे।

घटना के ठीक बाद, बुमराह ने स्ट्राइकर एंड पर कोनस्टास के ओपनिंग पार्टनर उस्मान ख्वाजा को आउट कर दिया, जिससे भारतीय तेज गेंदबाज आक्रामक हो गए, इतना ही नहीं, विराट कोहली समेत पूरी टीम भी जश्न मनाने के लिए कोनस्टास को घेर लिया।

यह सब उस दिन की अंतिम डिलीवरी पर हुआ जब ख्वाजा को स्ट्राइकर एंड पर तैयार होने में थोड़ा समय लगा, जिसके परिणामस्वरूप बुमराह की लय गड़बड़ा गई। हालाँकि, नॉन-स्ट्राइकर कोन्स्टास ने इस घटना में खुद को शामिल करते हुए, तेज गेंदबाज को नाराज करते हुए उन्हें कुछ शब्द कहे। हालांकि अंपायर बीच बचाव के लिए आए। फिर अगली गेंद पर केएल राहुल के शानदार प्रयास की बदौलत बुमराह ने ख्वाजा को स्लिप में कैच करा दिया।

विकेट लेने के बाद, बुमराह ने अपने जश्न के रूप में नॉन-स्ट्राइकर छोर पर कोन्स्टास को घूरा। कोहली, जो अपने आक्रामक रूप से विकेट गिरने का जश्न मनाने के तौर पर जाने जाते हैं भी स्लिप कॉर्डन से दौड़ते हुए आए और जाहिर तौर पर कोनस्टास को आंखें दिखाते हुए जश्न मनाया। भारत की पूरी टीम की तरफ से कुछ ऐसा ही रिएक्शन आया।

Konstas sledges Bumrah. Next ball, Bumrah takes out Khawaja and, instead of celebrating, calmly walks towards Konstas. What a passive-aggressive response! Absolute cinema! pic.twitter.com/WU2rJkyZAT

ABSOLUTE CINEMA IN SYDNEY. 🍿



- Sam Konstas involved in an argument with Bumrah.

- Bumrah removed Khawaja on the last ball.

- Team India totally fired up.

- Bumrah gives an ice cold stare to Konstas after the wicket. 🥶 pic.twitter.com/3us6V6c68J