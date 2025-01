VIDEO: कोहली ने मैदान में ऑस्ट्रेलियन क्राउड को अभिनय से सैंडपेपरगेट की दिलाई याद, भूल नहीं पाएंगे कंगारू, उड़ाया ऐसा मज़ाक

Highlights सैंडपेपरगेट ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है यह कांड 2018 में दक्षिण अफ्रीका में चार मैचों की श्रृंखला के तीसरे टेस्ट के दौरान हुआ था जब कैमरून बैनक्रॉफ्ट ने सैंडपेपर से गेंद से छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी

AUS vs IND, 5th Test: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) पर खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों के साथ मस्ती की। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने ऑस्ट्रेलिया के साथ सात साल पहले हुए सैंडपेपर कांड का मजाक उड़ाया और अपनी जेब खाली करके उसे अपनी हथेलियों पर रगड़ा।

यह घटना तीसरे दिन के पहले सत्र में हुई जब ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी कर रहा था। 162 रनों के मुश्किल लेकिन मामूली लक्ष्य का पीछा करते हुए मेजबान टीम ने अच्छी शुरुआत की, इसलिए भीड़ घरेलू टीम का उत्साह बढ़ा रही थी। इसलिए, कोहली भी हरकत में आ गए और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को उनके द्वारा किए गए शर्मनाक कांड की याद दिलाई।

