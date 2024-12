VIDEO: 'दोगलेपन की हद पार कर रहे हैं': विराट कोहली का अपमान करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई मीडिया पर भड़के इरफान पठान

Highlights कोहली एमसीजी टेस्ट के पहले दिन विवादों के केंद्र में आ गए जब उन्होंने सुबह के सत्र में सैम कोंस्टास के खिलाफ कंधे से कंधा टकराया आईसीसी ने उन पर मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया, एक डिमेरिट अंक भी काटा

AUS vs IND 4th Test: पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) में बॉक्सिंग डे टेस्ट के दौरान विराट कोहली का मजाक उड़ाने के लिए ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की आलोचना की। रिटायर्ड क्रिकेटर ने कहा कि वे किसी भी कीमत पर यह स्वीकार नहीं करेंगे कि ऑस्ट्रेलियाई मीडिया कोहली के बाजार मूल्य का इस्तेमाल अपने क्रिकेट को बढ़ावा देने और उन्हें नीचा दिखाने के लिए करे, उन्होंने इसे 'कुरूपता' करार दिया।

कोहली एमसीजी टेस्ट के पहले दिन विवादों के केंद्र में आ गए, जब उन्होंने सुबह के सत्र में सैम कोंस्टास के खिलाफ कंधे से कंधा टकराया। इस हरकत के कारण आईसीसी ने उन पर मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया और एक डिमेरिट अंक भी काटा। हालांकि, 'द वेस्ट ऑस्ट्रेलियन' नामक एक ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने 36 वर्षीय कोहली को 'क्लाउन कोहली' कहा।

स्टार स्पोर्ट्स पर बोलते हुए, पठान ने कहा, "ऑस्ट्रेलियाई जो हैं वो दोगलेपन की हद पार कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि आप एक बार बंदे को राजा बना रहे हो, उसके बाद वो आक्रामकता दिखाता है। हमने किसी ने भी वो चीज़ को सपोर्ट नहीं किया, हमने यही बात बोली है जो रेफरी है अपना काम करेगा, जो कानून बना है उसको फॉलो करें करना है। लेकिन उसके बाद आप उसको जोकर बुला रहे हैं। मतलब आप उसे बेचना चाहते हैं, लेकिन आप विराट कोहली का कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो। उनकी जो मार्केट वैल्यू है उसका फ़ायदा उठाके चित भी मेरी और पैट भी मेरी कर रहे हो, ये बिल्कुल भी हम स्वीकार नहीं करेंगे।"

🗣 @IrfanPathan Pathan doesn’t hold back, calls out the #Australian media on the Kohli-Konstas incident 🫣#AUSvINDOnStar 👉 4th Test, Day 2 LIVE NOW! | #ToughestRivalry#BorderGavaskarTrophypic.twitter.com/S26P7Oq3b0