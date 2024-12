AUS vs IND, 4th Test: बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए टीम इंडिया की रणनीति में बदलाव, कप्तान रोहित शर्मा कर सकते हैं ओपनिंग, अतिरिक्त स्पिनर पर भी विचार

Highlights AUS vs IND, 4th Test: श्रृंखला का तीसरा टेस्ट ड्रॉ होने के बाद सीरीज में दोनों टीमें 1-1 से बराबर हैं AUS vs IND, 4th Test: चौथे टेस्ट के एक दिन पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है AUS vs IND, 4th Test: कप्तान के शीर्ष पर लौटने की संभावना जताई गई है, जबकि केएल राहुल तीसरे नंबर पर आ सकते हैं

Australia vs India, 4th Test: बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत पहला मुकाबला जीतने के बाद मेजबान टीम के आगे दबाव में है। हालांकि श्रृंखला का तीसरा टेस्ट ड्रॉ होने के बाद सीरीज में दोनों टीमें 1-1 से बराबर हैं। चौथे टेस्ट के एक दिन पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है। लेकिन टीम इंडिया के गठन को लेकर बहुत सारी जिज्ञासाएं बनी हुई हैं, न केवल इस मामले में कि कौन खेलेगा बल्कि वे कहां बल्लेबाजी करेंगे।

रोहित शर्मा से जब पूछा गया कि क्या वे मध्यक्रम में बने रहेंगे, तो उन्होंने कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई, लेकिन नई रिपोर्ट्स में कप्तान के शीर्ष पर लौटने की संभावना जताई गई है, जबकि केएल राहुल तीसरे नंबर पर आ सकते हैं। दो स्पिनरों के खेलने की भी चर्चा है, जिसका मतलब है कि वाशिंगटन सुंदर को नीतीश कुमार रेड्डी या शुभमन गिल की जगह पर मौका मिल सकता है, जो पर्थ में पहला टेस्ट मिस करने के बाद इस सीरीज में अब तक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। बहरहाल, टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतने की पूरी कोशिश करेगी।

वहीं ऑस्ट्रेलिया की हार का मतलब है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतने के मामले में उनका सूखा कम से कम 13 साल तक जारी रहेगा, इन दोनों टीमों के बीच अगली लड़ाई 2027 की शुरुआत में ही होगी, वह भी भारतीय धरती पर। जबकि भारत की हार न केवल इस सीरीज़ को और भी रोमांचक बना देगी, बल्कि मेहमान टीम के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को भी करारा झटका लगेगा। बता दें कि चौथा टेस्ट 26 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच मेलबर्न में खेला जाना है।

चौथे टेस्ट के लिए भारत की संभावित टीम

संभावित (प्लेइंग इलेवन): यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल, विराट कोहली, ऋषभ पंत (विकेट कीपर), शुभमन गिल, रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी/वाशिंगटन सुंदर, आकाश दीप, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज

चौथे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की घोषित टीम

ऑस्ट्रेलिया (प्लेइंग इलेवन): उस्मान ख्वाजा, सैम कोंस्टास, मार्नस लाबुशेन, स्टीवन स्मिथ, ट्रैविस हेड, मिशेल मार्श, एलेक्स कैरी (विकेट कीपर), पैट कमिंस (कप्तान), मिशेल स्टार्क, नाथन लियोन, स्कॉट बोलैंड