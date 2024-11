​​​​​​​AUS vs IND, 2nd Test: हार के बाद ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, मिचेल मार्श बाहर, हरफनमौला ब्यू वेबस्टर को किया शामिल, देखें दूसरे टेस्ट के लिए टीम

Highlights ​​​​​​​AUS vs IND, 2nd Test: मिचेल मार्श की मांसपेशियों में खिचांव आ गया था। ​​​​​​​AUS vs IND, 2nd Test: ऑलराउंडर वेबस्टर ने अंतरराष्ट्रीय पदार्पण नहीं किया है। ​​​​​​​AUS vs IND, 2nd Test: भारत ने इस मैच को 295 रन से जीता था।

AUS vs IND, 2nd Test: बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के पहले मैच में हार के बाद ऑस्ट्रेलिया में फेरबदल किया गया। दूसरे टेस्ट के लिए टीम में बदलाव हुआ है। चोट के कारण मिशेल मार्श बाहर हो गए हैं और तस्मानिया के हरफनमौला खिलाड़ी ब्यू वेबस्टर को शामिल किया गया है। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर वेबस्टर को एडिलेड में भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में शामिल किया गया है। वेबस्टर ने अभी तक अंतरराष्ट्रीय डेब्यू नहीं किया है। पिछले दो वर्षों में शेफील्ड शील्ड में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। 30 वर्षीय खिलाड़ी ने 5 शतक और 9 फिफ्टी की मदद से 1788 रन बनाए हैं।

AUS vs IND, 2nd Test: भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम-

पैट कमिंस (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी (विकेट कीपर), जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, मिचेल मार्श, नाथन मैकस्वीनी, स्टीव स्मिथ, मिशेल स्टार्क, ब्यू वेबस्टर।

पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को भारत ने 295 रन से हराया था। कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने पहले सुझाव दिया था कि टीम में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके बावजूद वेबस्टर को कवर के रूप में शामिल किया गया है। पिछले साल शेफ़ील्ड शील्ड सीज़न में शानदार प्रदर्शन किया और 900 से अधिक रन बनाए और 30 विकेट लिए थे। वह ऑस्ट्रेलिया ए टीम का भी हिस्सा थे।

बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी की शुरुआत से पहले भारत ए के खिलाफ 2-0 से सीरीज जीत हासिल की थी। वेबस्टर ने अपना शानदार फॉर्म जारी रखते हुए 56 की औसत से 448 रन बनाए और 16 विकेट लिए। उन्होंने इस सप्ताह के शुरू में न्यू साउथ वेल्स के खिलाफ तस्मानिया के शेफील्ड शील्ड मैच में शानदार प्रदर्शन से प्रभावित किया। वेबस्टर ने इस मैच में 61 और 49 रन बनाने के अलावा पांच विकेट भी लिए थे।

क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू ने वेबस्टर के हवाले से कहा, ‘‘मजबूत भारतीय टीम के खिलाफ (ऑस्ट्रेलिया ए के लिए) कुछ रन और विकेट हासिल करना सुखद रहा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘जब भी आप ‘ए’ टीम के लिए खेलते हैं, तो यह टेस्ट से एक स्तर नीचे होता है, इसलिए यह आपको अच्छी स्थिति में रखता है।

एनएसडब्ल्यू के खिलाफ मैच खत्म होने के बाद ‘बेल्स’ (पुरुष चयन अध्यक्ष जॉर्ज बेली) का फोन कॉल आना मेरे लिए वास्तव में एक गौरवपूर्ण क्षण था। मैं टीम से जुड़ने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं।’’ वेबस्टर के पास आक्रामक बल्लेबाजी के साथ तेज गेंदबाजी में सीम का शानदार इस्तेमाल करने की क्षमता है।

वह पिछले सत्र में शेफील्ड शील्ड के साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गये थे और मौजूदा सत्र में भी अपनी लय बनाये रखने में सफल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने श्रृंखला के शुरुआती मैच में निराशाजनक प्रदर्शन के बावजूद कहा था कि छह दिसंबर से शुरू होने वाले एडिलेड में गुलाबी गेंद (दिन-रात्रि) के टेस्ट के लिए घरेलू टीम में कोई बदलाव नहीं होगा। भारतीय टीम के साथ इस सप्ताह के अंत में होने वाले अभ्यास मैच के लिए जैक निस्बेट को चोटिल जेम रयान के स्थान पर प्रधानमंत्री एकादश में शामिल किया गया है।