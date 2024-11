ICC Men's Test Rankings: यहां के हम सिकंदर?, 8 विकेट के साथ दुनिया में नंबर-1, कैगिसो रबाडा और जोश हेजलवुड से आगे जसप्रीत बुमराह, देखें लिस्ट

Highlights ICC Men's Test Rankings: पर्थ टेस्ट से पहले बुमराह गेंदबाजी रैंकिंग में तीसरे स्थान पर थे। ICC Men's Test Rankings: करियर के सर्वश्रेष्ठ 883 रैंकिंग अंक पर पहुंच गये हैं। ICC Men's Test Rankings: कार्यवाहक कप्तान बुमराह ने मैच में 72 रन देकर आठ विकेट झटके।

ICC Men's Test Rankings: भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच विजयी गेंदबाजी स्पैल की बदौलत बुधवार को कैगिसो रबाडा और जोश हेजलवुड को पछाड़कर फिर आईसीसी टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर काबिज हो गए। कार्यवाहक कप्तान बुमराह ने मैच में 72 रन देकर आठ विकेट झटके जिससे भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से रौंदकर बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के लिए खेली जा रही पांच मैच की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली। पर्थ टेस्ट से पहले बुमराह गेंदबाजी रैंकिंग में तीसरे स्थान पर थे।

