VIDEO: विराट कोहली ने स्लिप में मार्नस लाबुशेन का आसान कैच छोड़ा, बुमराह और अन्य खिलाड़ी करने लगे थे सेलिब्रेट

AUS vs IND 1st Test: बल्लेबाजी में कमजोर प्रदर्शन करने के बाद भारत ने पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गेंदबाजी में जबरदस्त वापसी की है। भारत ने जसप्रीत बुमराह के नेतृत्व में 31 रन पर मेजबान ऑस्ट्रेलिया के 4 विकेट गिरा दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया पारी के दौरान बल्ले से सिर्फ़ 5 रन बनाने के बाद, कोहली ने बुमराह की गेंद पर शून्य पर मार्नस लाबुशेन का आसान कैच छोड़ दिया। यह घटना मैच के तीसरे ओवर में हुई, जब सलामी बल्लेबाज मैकस्वीनी के आउट होने के बाद लाबुशेन क्रीज पर आए ही थे।

कोहली दूसरी स्लिप में फील्डिंग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने दाईं ओर झुककर गेंद को पकड़ा, जबकि उनका शरीर हरकत में था। उनके घुटने टर्फ से टकराए और गेंद उनके हाथ से छूट गई। जब अन्य खिलाड़ी जश्न मनाने के लिए बुमराह की ओर बढ़े, तो कोहली ने खुद ही इशारा करके क्रिकेट की भावना का परिचय दिया कि उन्होंने कैच नहीं लिया है।

Things are getting bad to worse.



Virat Kohli dropped Marnus Labuschagne.Nothing is going right for King Kohli.pic.twitter.com/uksUzYAGZ9