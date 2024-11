AUS vs IND, 1st Test: कोहली, यशस्वी, देवदत्त और जुरेल फेल?, डेब्यू मैच में नीतिश रेड्डी ने 59 गेंद में खेली 41 रन की पारी, ऋषभ पंत के साथ 48 रन की साझेदारी...

Highlights ‘आप देश के लिए गोली खा रहे हों।’ मैंने पर्थ विकेट (पिच) के बारे में बहुत कुछ सुना है। अभ्यास सत्र के बाद गौतम सर के साथ हुई बातचीत याद आ गई।

AUS vs IND, 1st Test: भारत के लिए टेस्ट पदार्पण करने वाले नीतिश कुमार रेड्डी ने स्वीकार किया कि तेज गेंदबाजों की मददगार पर्थ की पिच पर बल्लेबाजी करने से पहले वह ‘नर्वस’ थे लेकिन मुख्य कोच गौतम गंभीर की सलाह से उनका हौसला बढ़ाया। नीतिश ने बताया कि गंभीर ने उन्हें कहा था कि बाउंसर गेंदों का सामना ऐसे करो जैसे कि ‘आप देश के लिए गोली खा रहे हों’ नीतिश ने 59 गेंद में 41 रन की दिलेर पारी खेल यहां के ऑप्टस स्टेडियम में टीम के स्कोर को 150 रन तक पहुंचाने में मदद की। उन्होंने ऋषभ पंत (27) के साथ 48 रन की अहम साझेदारी पेश की।

🧢 𝗖𝗮𝗽 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗳𝘁. 𝘁𝗵𝗲 𝗗𝗲𝗯𝘂𝘁𝗮𝗻𝘁𝘀 𝗶𝗻 𝗣𝗲𝗿𝘁𝗵 Debutants @NKReddy07 & Harshit Rana received their #TeamIndia Cap from @imVkohli & @ashwinravi99 respectively 👌👌 WATCH the moment here 🎥🔽 #AUSvIND

That's Stumps on what was an engrossing Day 1 of the 1st #AUSvIND Test!



7⃣ wickets in the Final Session for #TeamIndia! 👌👌



4⃣ wickets for Captain Jasprit Bumrah

2⃣ wickets for Mohammed Siraj

1⃣ wicket for debutant Harshit Rana



Scorecard ▶️ https://t.co/gTqS3UPruopic.twitter.com/1Mbb6F6B2c