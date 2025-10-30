भारत-दक्षिण अफ्रीका टेस्टः पहले टी ब्रेक और बाद में लंच, जल्दी सूर्यास्त होने के चलते बदलाव

assam India-South Africa Test: पहला ब्रेक सुबह 11 बजे से 11:20 बजे तक चाय का ब्रेक होगा जबकि दोपहर 1:20 बजे से 2:00 बजे तक लंच हो सकता है। चाय के बाद का सत्र दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक होगा।

Highlightsगुवाहाटी में मैच सुबह नौ बजे शुरू होकर शाम चार बजे समाप्त होगा।गुवाहाटी में आमतौर पर सूरज 4:15 बजे तक डूब जाता है।संभावना है जिसे खेल की परिस्थितियों में शामिल किया जा सकता है।

नई दिल्लीः देश के पूर्वोत्तर हिस्से में सर्दियों के महीनों में जल्दी सूर्यास्त होने के चलते भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी के बरसापारा में 22 नवंबर से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में ब्रेक में फेरबदल करते हुए पहले सत्र के बाद चाय का सत्र और दूसरे सत्र के दौरान लंच का सत्र कराया जा सकता है। भारत में टेस्ट मैच सुबह 9:30 बजे शुरू होते हैं और शाम 4:30 बजे समाप्त होते हैं लेकिन गुवाहाटी में मैच सुबह नौ बजे शुरू होकर शाम चार बजे समाप्त होगा।

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के एक सूत्र ने बताया, ‘‘ऐसी संभावना है कि पहला ब्रेक सुबह 11 बजे से 11:20 बजे तक चाय का ब्रेक होगा जबकि दोपहर 1:20 बजे से 2:00 बजे तक लंच हो सकता है। चाय के बाद का सत्र दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक होगा। गुवाहाटी में आमतौर पर सूरज 4:15 बजे तक डूब जाता है।

ब्रेक की अदला-बदली एक संभावना है जिसे खेल की परिस्थितियों में शामिल किया जा सकता है। ’’ जब असम क्रिकेट संघ (एसीए) के एक अधिकारी से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा, ‘‘हमें अभी तक बीसीसीआई से कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। हम पुष्टि कर सकते हैं कि असम के घरेलू रणजी ट्रॉफी मैच सुबह 8:45 बजे शुरू होंगे और दोपहर 3:45 बजे समाप्त होंगे। पहला ब्रेक सुबह 11:15 बजे लंच का होगा। ’’

