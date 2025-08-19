Asia Cup squad: सूर्यकुमार कप्तान और गिल होंगे उपकप्तान, एशिया कप के लिए टीम इंडिया, देखिए लिस्ट

Asia Cup squad: सूर्य कुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह।

HighlightsAsia Cup squad: श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल को जगह नहीं मिली।Asia Cup squad: जसप्रीत बुमराह भी टीम का हिस्सा हैं।Asia Cup squad: चयनकर्ताओं के साथ बैठक के बाद टीम की घोषणा की गई।

मुंबईः एशिया कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप के लिए भारत की टीम की घोषणा कर दी है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया की बीसीसीआई चयनकर्ताओं के साथ बैठक के बाद टीम की घोषणा की गई। शुभमन गिल को टीम का उप-कप्तान बनाया गया है, जबकि जसप्रीत बुमराह भी टीम का हिस्सा हैं। श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल को जगह नहीं मिली।

 

तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी के लिए तैयार हैं। 9 सितंबर से यूएई में शुरू होने वाले आगामी एशिया कप के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। बुमराह ने आखिरी बार टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच पिछले साल जून में खेला था, जब भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर टी20 विश्व कप जीता था।

बुमराह ने फाइनल मुकाबले में अपने चार ओवरों में 18 रन देकर 2 विकेट लिए और भारत को उबारते हुए जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। टूर्नामेंट में 15 विकेट लेने के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया। बुमराह को हाल ही में सीमित ओवरों के क्रिकेट में खेलने का कम मौका मिला है, उन्होंने आखिरी बार नवंबर 2023 में एकदिवसीय मैच खेला था।

