Asia Cup IND VS SL 2024: 7वें आसमान पर टीम इंडिया!, श्रीलंका- बांग्लादेश ने एक-एक बार मारी बाजी, देखें टॉप-5 बॉलर और बल्लेबाजी की सूची

Asia Cup IND VS SL 2024: एशिया की दो टॉप टीम के बीच मुकाबला खेला गया। श्रीलंका ने महिला टी20 एशिया कप के फाइनल में भारत को आठ विकेट से हराकर पहली बार खिताब अपने नाम किया। 2004 से महिला एशिया कप खेला जा रहा है। भारत ने 7 बार ट्रॉफी पर कब्जा किया। बांग्लादेश और श्रीलंका ने एक-एक बार बाजी मारी है। आपको बता दें कि दोनों बार फाइनल में भारत को ही हार का सामना करना पड़ा था। कप्तान चमारी अटापट्टू ने कमाल का प्रदर्शन किया और प्लेयर ऑफ द सीरीज और प्लेयर ऑफ द मैच पर कब्जा किया। पूर मैच में 304 रन बनाई।

महिला एशिया कप: चैंपियन टीम लिस्ट (Women's Asia Cup Winners List From 2004 to 2024)

1. 2004- भारत

2. 2005-06- भारत

3. 2006- भारत

4. 2008- भारत

5. 2012- भारत

6. 2016- भारत

7. 2018- बांग्लादेश

8. 2022- भारत

9. 2024- श्रीलंका।

Asia Cup title for Sri Lanka 2024: टॉप-5 रन स्कोरर खिलाड़ी की लिस्ट

1. चमारी अटापट्टूः 304

2. शेफाली वर्माः 200

3. स्मृति मंधानाः 137

4. गुल फिरोजाः 149

5. निगार सुल्तानाः 142।

Asia Cup title for Sri Lanka 2024: टॉप-5 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची

1. दीप्ति शर्माः 10

2. कविशा दिलहारीः 9

3. सादिया इकबालः 8

4. रेणुका ठाकुर सिंहः 7

5. राधा यादवः 6।