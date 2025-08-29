Asia Cup 2025: टीम इंडिया जर्सी स्पॉन्सर के बिना खेल सकता है एशिया कप

Asia Cup 2025: एशिया कप 9 सितंबर से शुरू होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक भारत इस टूर्नामेंट में बिना किसी जर्सी स्पॉन्सर के खेल सकता है। दरअसल, बीसीसीआई 2027 के एकदिवसीय विश्व कप तक प्रायोजक की नियुक्ति करने की योजना बना रहा है, न कि केवल महाद्वीपीय टूर्नामेंट तक, जिसमें लंबा समय लगने की उम्मीद है।

हाल ही में पारित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम के बाद, ड्रीम 11 ने भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य प्रायोजक के रूप में बीसीसीआई के साथ अपना संबंध समाप्त कर लिया है। गुरुवार, 28 अगस्त को बीसीसीआई की शीर्ष परिषद की एक आपातकालीन बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता बीसीसीआई के अंतरिम अध्यक्ष राजीव शुक्ला ने की।

बैठक के दौरान नए प्रायोजक की तलाश पर चर्चा हुई और बीसीसीआई को अभी भी उम्मीद है कि यह काम पूरा हो जाएगा। लेकिन चूँकि विज्ञापन देने और प्रक्रिया पूरी करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है, इसलिए एशिया कप से ठीक पहले प्रायोजक ढूँढना उनके लिए मुश्किल होगा।

इससे पहले, बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने पुष्टि की कि ड्रीम 11 के साथ सौदा समाप्त हो गया है और बोर्ड विभिन्न राष्ट्रीय टीमों के लिए नए टाइटल प्रायोजक पाने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। ड्रीम11 और माई11सर्कल मिलकर भारतीय क्रिकेट टीम और इंडियन प्रीमियर लीग के टाइटल प्रायोजन के माध्यम से बीसीसीआई को लगभग 1,000 करोड़ रुपये का योगदान देते हैं। ड्रीम11 ने विशेष रूप से टीम इंडिया के टाइटल प्रायोजक के रूप में 2023-2026 चक्र के लिए 44 मिलियन अमेरिकी डॉलर (358 करोड़ रुपये) के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।

हालांकि, सरकारी विधेयक के पारित होने से - जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं की पेशकश, सहायता, प्रोत्साहन, प्रोत्साहन, संलिप्तता या भागीदारी नहीं करेगा और न ही ऐसे किसी विज्ञापन में शामिल होगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति को कोई ऑनलाइन मनी गेम खेलने के लिए प्रोत्साहित करता हो" - भारत में सभी प्रमुख फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनियों के राजस्व स्रोतों को बड़ा झटका लगा है।