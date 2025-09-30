Asia Cup 2025: मोहसिन नकवी के पास है एशिया कप की ट्रॉफी, BCCI ने दी चेतावनी, ACC बैठक में कार्रवाई की योजना

Asia Cup 2025: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मानना ​​है कि एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अध्यक्ष मोहसिन नक़वी ने एशिया कप 2025 की ट्रॉफी को 'व्यक्तिगत रूप से अपने कब्ज़े' में ले लिया है। खबरों का कहना है कि ट्रॉफी दुबई स्थित एसीसी मुख्यालय में नहीं है, और बीसीसीआई, यह मानते हुए कि ट्रॉफी को अपने पास रखना अवैध है, मंगलवार को परिषद के सदस्यों के साथ होने वाली बैठक में इस मुद्दे को उठाने की योजना बना रहा है।

दुबई में होने वाली यह बैठक स्थानीय समयानुसार दोपहर 2 बजे शुरू होगी। मूल रूप से इसमें एसीसी की वार्षिक आम बैठक से संबंधित मामलों पर चर्चा होनी थी, जो जुलाई में ढाका में स्थगित कर दी गई थी।

सूत्रों का कहना है कि अगर बैठक योजना के अनुसार होती है, तो बीसीसीआई के प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे और औपचारिक रूप से ट्रॉफी, जिसे भारत ने रविवार को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान को हराकर जीता था, भारतीय बोर्ड को सौंपने का अनुरोध करेंगे। अगर नक़वी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, तो भारतीय पक्ष ने आगे की कार्रवाई की योजना बनाई है।

बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला या पूर्व कोषाध्यक्ष आशीष शेलार आधिकारिक प्रतिनिधि होंगे। शुक्ला एसीसी बोर्ड में बीसीसीआई के कार्यकारी बोर्ड सदस्य हैं, जबकि शेलार बोर्ड में बीसीसीआई के पदेन बोर्ड सदस्य के रूप में कार्य करते हैं।

बीसीसीआई यहीं नहीं रुकेगा। यह शक्तिशाली बोर्ड नवंबर में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की बैठक में भी इस मुद्दे को उठाने वाला है।

राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के बीच लंबे, खूनी इतिहास के कारण बेहद भावनात्मक रूप से तनावपूर्ण रहे पाकिस्तान पर आखिरी ओवर में मिली रोमांचक जीत के बाद, भारत ने नकवी से अपनी कड़ी मेहनत से अर्जित एशिया कप ट्रॉफी और पदक स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने नकवी की भारत विरोधी टिप्पणियों और भारतीयों का भद्दा मज़ाक उड़ाने के लिए बदनामी का हवाला दिया। एसीसी प्रमुख, जो एक पाकिस्तानी राजनेता और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, ने ज़ोर देकर कहा कि केवल वही पुरस्कार प्रदान कर सकते हैं। बीसीसीआई के समर्थन से, भारत ने एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के खालिद अल ज़रूनी या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अमीनुल इस्लाम से ट्रॉफी लेने का प्रस्ताव रखा, लेकिन नकवी अपनी बात पर अड़े रहे।

यह गतिरोध अभूतपूर्व तरीके से समाप्त हुआ: नकवी ट्रॉफी लेकर एसीसी अधिकारियों के साथ मंच से उतरे। भारतीय खिलाड़ियों ने भी अपनी हार नहीं मानी और काल्पनिक ट्रॉफी और कॉफी कप लेकर जश्न मनाया, जिससे उनके प्रशंसक काफी खुश हुए।