IND vs PAK: एशिया कप मैच के दौरान रोहित शर्मा कैमरामैन पर भड़के, बोले- 'वीडियो बनाना बंद कर', देखें

Pakistan vs India, 3rd Match, Group A, Asia Cup 2023: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कैंडी के पल्लेकेले इंटरनेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2023 के शुरुआती मैच में बल्ले से औसत से कमतर प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने शानदार इन-स्विंगर के साथ 11 रन बनाने के बाद रोहित को क्लीन बोल्ड कर दिया। रोहित को आउट करने के बाद, शाहीन ने विराट कोहली का विकेट भी लिया, जिसमें पूर्व भारतीय कप्तान ने सिर्फ चार रन की पारी खेली। श्रेयस अय्यर भी 9 गेंद में 14 रन बनाकर हारिस रऊफ की गेंद पर आउट हो गए।

हालाँकि, भारतीय सलामी बल्लेबाजों ने खेल के शुरुआती ओवरों में अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन 4.3 ओवर के बाद बारिश के कारण खेल रुक गया। ब्रेक के ठीक बाद शाहीन आए और उन्होंने भारतीय कप्तान का विकेट ले लिया। बारिश के बीच कुछ अजीब हुआ जब कप्तान रोहित को टीम डगआउट में बैठे हुए कैमरामैन पर गुस्सा करते हुए देखा गया। कैमरे को बार-बार अपने पीछे आता देख रोहित नाराज हो गए और उन्होंने कैमरामैन को फिल्माने को बंद करने के लिए कहा।

