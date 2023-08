Asia Cup 2023: टीम इंडिया का यह खिलाड़ी एशिया कप के पहले दो मैचों से बाहर, राहुल द्रविड़ ने की पुष्टि

Highlights केएल राहुल पाकिस्तान और नेपाल के खिलाफ पहले दो मैचों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे कोच ने कहा कि राहुल एनसीए में ही रुकेंगे और टूर्नामेंट में उनकी भागीदारी पर 4 सितंबर को फैसला किया जाएगा टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत 2 सितंबर को कैंडी में पाकिस्तान के खिलाफ करेगी

Asia Cup 2023: भारत के विकेटकीपर-बल्लेबाज केएल राहुल आगामी एशिया कप के पहले दो मैचों से बाहर हो गए हैं, जो बुधवार से मुल्तान में शुरू होगा। भारत के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने मंगलवार को घोषणा की कि 31 वर्षीय बल्लेबाज, जिन्हें चोट से उबरने के बाद टीम में शामिल किया गया था, पाकिस्तान और नेपाल के खिलाफ पहले दो मैचों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। इससे पहले टीम की घोषणा के दौरान बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने मीडिया को बताया था कि राहुल को थोड़ी परेशानी है।

द्रविड़ ने एशिया कप के लिए रवाना होने से पूर्व संवाददाता सम्मेलन में कहा, "केएल ने हमारे साथ अच्छा सप्ताह बिताया है, अच्छा खेल रहा है, वास्तव में अच्छी प्रगति कर रहा है, लेकिन वह कैंडी चरण की यात्रा के पहले भाग के लिए उपलब्ध नहीं रहेगा।" कोच ने कहा कि राहुल एनसीए में ही रुकेंगे और टूर्नामेंट में उनकी भागीदारी पर 4 सितंबर को फैसला किया जाएगा।

टीम इंडिया के कोच ने कहा, "जब हम यात्रा कर रहे हैं तो एनसीए अगले कुछ दिनों तक उनकी देखभाल करेगा। हम 4 सितंबर (सितंबर) को फिर से मूल्यांकन करेंगे और वहां से इसे लेंगे। लेकिन संकेत अच्छे दिख रहे हैं। वह पहले दो मैचों के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे।" एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर बीसीसीआई ने लिखा, "केएल राहुल वास्तव में अच्छी प्रगति कर रहे हैं, लेकिन एशिया कप के भारत के पहले दो मैचों - पाकिस्तान और नेपाल के खिलाफ - के लिए उपलब्ध नहीं होंगे: मुख्य कोच राहुल द्रविड़।

UPDATE



KL Rahul is progressing really well but will not be available for India’s first two matches – against Pakistan and Nepal – of the #AsiaCup2023: Head Coach Rahul Dravid#TeamIndia