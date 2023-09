Asia Cup 2023: कोलंबो और कैंडी में भारी बारिश, एशिया कप टूर्नामेंट के सुपर चार के मैच और फाइनल इस मैदान पर किया गया शिफ्ट!

Highlights श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) के सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) जल्द ही इस बारे में घोषणा कर सकती है। कोलंबो और कैंडी में भारी बारिश के कारण यह फैसला लिया गया है।

Asia Cup 2023: श्रीलंका में भारी बारिश हो रही है। एशिया कप एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट के कई मैच बारिश के कारण संपन्न नहीं हो सका। भारत और पाकिस्तान मैच भी पूरा नहीं हुआ। टीम इंडिया और नेपाल मैच भी कम ओवर में पूरा किया गया। कोलंबो और कैंडी में भारी बारिश दक्षिणी श्रीलंका के तटीय शहर हंबनटोटा में स्थानांतरित किया जाएगा।

टूर्नामेंट के सुपर चार के मैच और फाइनल यहां खेला जाएगा। पहले मैच कोलंबो में होने वाला था। सभी भाग लेने वाली टीमों को इस बदलाव के बारे में सूचित कर दिया गया है। एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) द्वारा जल्द ही आधिकारिक घोषणा करने की उम्मीद है। जिन टीमों ने पाकिस्तान में अपने आखिरी लीग मैच पूरे कर लिए हैं, वे हंबनटोटा की यात्रा करेंगी।

Last night's victory secured India's spot alongside Pakistan in the Super 4s! Group B remains wide open, and today's last group fixture is set to determine the last two spots. 🤩 #AsiaCup2023pic.twitter.com/jRXTWnE7ag