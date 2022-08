Asia Cup 2022: शमी टेस्ट और वनडे मैच में सर्वश्रेष्ठ, पोंटिंग बोले-भुवी, आवेश और अर्शदीप की जोड़ी बेहतरीन, एशिया कप में टीम इंडिया पाकिस्तान पर भारी, देखें वीडियो

Highlights एशिया कप ही नहीं बल्कि किसी भी टूर्नामेंट में भारत को पछाड़ना हमेशा ही मुश्किल होता है। टीम इंडिया हर मामले में बेस्ट है। आल राउंडर हार्दिक पंड्या 15 सदस्यीय टीम में चौथे गेंदबाज हैं।

Asia Cup 2022: ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर रिकी पोंटिंग ने एशिया कप पर अपनी राय दी। पोंटिंग ने भारत-पाकिस्तान प्रतिद्वंद्विता के बारे में बात की और एशिया कप के विजेता की भविष्यवाणी की। एशिया कप 27 अगस्त से 11 सितंबर तक दुबई और शारजाह में आयोजित किया जायेगा और पोंटिंग ने भारत को टूर्नामेंट में प्रबल दावेदार बताया।

पोंटिंग ने कहा, ‘एशिया कप ही नहीं बल्कि किसी भी टूर्नामेंट में भारत को पछाड़ना हमेशा ही मुश्किल होता है, लेकिन मुझे लगता है कि हर बार हम टी20 विश्व कप के बारे में बात करते हैं जो आने ही वाला है और इसमें भी भारत मजबूत टीम होगी।’ टीम इंडिया हर मामले में बेस्ट है। रोहित शर्मा ने टीम को मजबूती से आगे बढ़ा रहे है।

