Asia Cup 2022: शाहीन अफरीदी की जगह पाकिस्तान ने इस खिलाड़ी को किया शामिल, 18 मैच में 17 विकेट, जानें सबकुछ

Asia Cup 2022: पाकिस्तान के प्रमुख तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी घुटने की चोट के कारण आगामी एशिया कप से बाहर हो गए हैं। पाक बोर्ड ने शाहीन अफरीदी की जगह मोहम्मद हसनैन को एशिया कप टीम में शामिल किया है। हसनैन यूनाइटेड किंगडम से टीम में शामिल होंगे, जहां वह द हंड्रेड प्रतियोगिता में ओवल अजेय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

22 वर्षीय तेज गेंदबाज ने 18 T20I में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें उन्होंने 17 विकेट लिए हैं। हसनैन के लिए यह कुछ महीने कठिन रहे हैं। 2019 में वापस की है। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंदबाजी करने की उनकी क्षमता है।

