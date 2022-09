Asia cup 2022 Final PAK vs SL: हारने के बाद सोशल मीडिया पर आग बबूला हुए पाकिस्तानी फैंस, बाबर से कहा- क्या जरूरत थी कोहली से हाथ मिलने की

Highlights श्रीलंका के खिलाफ फाइनल मैच में कप्तान बाबर आजम ने बनाए कुल 5 रन जबकि पूरे एशिया कप में उन्होंने 6 मैचों में कुल 68 रन बनाए, 30 सर्वाधिक मुकाबले में पाकिस्तान श्रीलंका से 23 रनों से हारा, 147 पर हुई ऑल आउट

Asia cup 2022 Final PAK vs SL:एशिया कप 2022 के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को श्रीलंका के हाथों का 23 रनों से हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की हार को लेकर सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी फैंस अपनी टीम के प्रदर्शन को लेकर आग बबूला हैं। ज्यादातर यूजर टीम के कप्तान बाबर आजम को कोस रहे हैं।

इस मैच में कप्तान आजम ने 5 रन बनाए थे। जबकि पूरे एशिया कप में उन्होंने 6 मैचों में कुल 68 रन बनाए, जिसमें 30 रनों की पारी उनकी सर्वाधिक रनों की रही। ट्विटर पर कई यूजर्स तो बाबर आजम के भारतीय क्रिकेटर कोहली से हाथ मिलाने को भी कसूरबार बता रहे हैं और मीम्स के जरिए अपनी खिसयाहट को बयान कर रहे हैं। अहमद राजा नाम के ट्विटर उपयोग कर्ता ने एक मीम को शेयर करते हुए लिखा है, क्या जरूरत थी विराट से हाथ मिलने की।

Dressing room scene :

Babar azam regretting handshake with kohli be like pic.twitter.com/qzERmdrR6d