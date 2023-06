Ashes Cricket Test 2023: इंग्लैंड ने दिया करारा जवाब, 2011 के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ भागीदारी, पहले विकेट के लिए क्राउले और डकेट ने 91 रन जोड़े

Highlights ऑस्ट्रेलिया टीम की पहली पारी 416 रन पर सिमटी। बेन डकेट 96 रन पर खेल रहे हैं।

Ashes Cricket Test 2023: इंग्लैंड ने गुरुवार को द लार्ड्स के मैदान पर दूसरे एशेज टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया को करारा जवाब दिया। अभी तक इंग्लैंड ने 2 विकेट पर 200 से ऊपर रन बना लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया 207 रन पीछे और 8 विकेट बाकी है। ऑस्ट्रेलिया टीम की पहली पारी 416 रन पर सिमटी।

बेन डकेट 96 रन पर खेल रहे हैं। जो रूट साथ दे रहे हैं। रूट 4 रन पर नाबाद हैं। ओली पोप ने 42 रन की पारी खेली। स्पिनर नाथन लियोन को एकमात्र विकेट जाक क्राउले के रूप में मिला, जिन्होंने 48 रन बनाए। लंच के बाद धूप खिलने से हालात बल्लेबाजों के मददगार हो गये।

क्राउले और डकेट ने पूरा फायदा उठाते हुए 91 रन की भागीदारी निभाई। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाजों की यह साझेदारी 2011 के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ भागीदारी है जब एंड्रयू स्ट्रास और एलिस्टर कुक ने 98 रन की साझेदारी की थी। यह 32 एशेज टेस्ट पहले हुआ था। क्राउले इसमें ज्यादा प्रभावी रहे जिन्होंने मिचेल स्टार्क पर लगातार चौके जड़े, जोश हेजलवुड पर पुल शॉट लगाया।

लियोन पर मिडविकेट पर स्वीप शॉट खेला। लेकिन 47 गेंद में 48 रन बनाने के बाद लियोन ने उनका विकेट झटक लिया। लियोन की गेंद पर विकेटकीपर एलेक्स कैरी ने लेग साइड पर उन्हें स्टंप आउट किया। इस महीने के शुरू में आयरलैंड के खिलाफ 182 रन की पारी खेलने वाले डकेट ने स्टार्क की गेंद पर मिडविकेट पर बाउंड्री लगाकर 84 गेंद में अपना पहला एशेज अर्धशतक पूरा किया।

यह 12वें टेस्ट में उनका आठवां अर्धशतक है। बुधवार को पोप कंधे में चोट के कारण मैदान से बाहर चले गये थे लेकिन पारी के दौरान कहीं नहीं लगा कि उन्हें चोट लगी थी। वह और डकेट नाबाद 54 रन जोड़ चुके हैं। इससे पहले स्टीव स्मिथ के शतक की मदद से आस्ट्रेलिया ने 416 रन बनाये। स्मिथ ने 85 रन से आगे खेलना शुरू किया।

एलेक्स कारी और मिचेल स्टार्क पहले 20 मिनट में ही आउट हो गए। स्मिथ उस समय 87 रन पर थे और उन्होंने जेम्स एंडरसन को चौका लगाकर शतक पूरा किया । यह उनका 32वां और इंग्लैंड के खिलाफ 12वां टेस्ट शतक था । सर्वाधिक टेस्ट शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों की सूची में वह पूर्व कप्तान स्टीव वॉ के समकक्ष आठवें स्थान पर आ गए।

एशेज में सर्वाधिक रन बनाने वाले आस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की सूची में वह चौथे स्थान पर पहुंच गए। उनके 3173 रन हैं और उनसे ऊपर सिर्फ डॉन ब्रेडमैन, जैक हॉब्स और एलेन बॉर्डर हैं। स्मिथ 110 रन बनाकर जोश टंग की गेंद पर गली में डकेट को कैच देकर लौटे । उन्होंने 184 गेंद की पारी में 15 चौके जड़े । स्टुअर्ट ब्रॉड ने कारी (22) को और जेम्स एंडरसन ने स्टार्क (छह) को आउट किया।