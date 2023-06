Ashes Cricket Test 2023: एशेज में 3173 रन, 32वां और इंग्लैंड के खिलाफ 12वां टेस्ट शतक, पूर्व कप्तान स्टीव के समकक्ष पहुंचे स्मिथ

Highlights इंग्लैंड के खिलाफ 12वां टेस्ट शतक पूरा किया। अपना 32वां टेस्ट मैच शतक पूरा किया। पूर्व कप्तान स्टीव वॉ के समकक्ष आठवें स्थान पर आ गए।

Ashes Cricket Test 2023: स्टीव स्मिथ ने एक और शानदार शतक पूरा कर लिया। जेम्स एंडरसन की गेंद पर चौका लगाकर अपना 32वां टेस्ट मैच शतक पूरा किया। इंग्लैंड के खिलाफ 12वां टेस्ट शतक पूरा किया। केवल कुमार संगकारा ही स्टीव स्मिथ से कम पारियों में 9000 टेस्ट रन तक पहुंचे हैं।

Only Kumar Sangakkara has reached 9000 Test runs in fewer innings than Steve Smith 🔥 #ENGvAUS | #Ashes pic.twitter.com/g8FPQrO386

सर्वाधिक टेस्ट शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों की सूची में वह पूर्व कप्तान स्टीव वॉ के समकक्ष आठवें स्थान पर आ गए। एशेज में सर्वाधिक रन बनाने वाले आस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की सूची में वह चौथे स्थान पर पहुंच गए। उनके 3173 रन हैं और उनसे ऊपर सिर्फ डॉन ब्रेडमैन, जैक हॉब्स और एलेन बॉर्डर हैं।

स्मिथ 110 रन बनाकर जोश टंग की गेंद पर गली में डकेट को कैच देकर लौटे। उन्होंने 184 गेंद की पारी में 15 चौके जड़े। स्मिथ के शतक की मदद से आस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे एशेज टेस्ट के दूसरे दिन 416 रन बनाये । जवाब में इंग्लैंड ने बिना किसी नुकसान के 13 रन बना लिये थे।

A good show with the ball from England on day 2, but Australia post formidable total 👌#WTC25 | #ENGvAUS 📝: https://t.co/liWqlPCKqnpic.twitter.com/NfKZJSuTS3