Ashes Cricket Test 2023: चौथे एशेज टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई टीम 317 पर ढेर, इंग्लैंड का करारा हमला, 204 रन पीछे और 9 विकेट शेष, कमिंस ने 3000 रन पूरे किए

Highlights गेंद पर बल्ला छुआने से विकेटकीपर के हाथों कैच आउट हुए। सलामी बल्लेबाज जाक क्राउले 62 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। तीसरे नंबर के बल्लेबाज मोईन अली 51 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे हैं।

Ashes Cricket Test 2023: एशेज टेस्ट सीरीज रोमांच दौर में है। ऑस्ट्रेलियाई टीम 5 मैचौं की सीरीज में 2-1 से आगे है। चौथे एशेज टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलियाई टीम 317 रन पर ढेर हो गई। तीसरे टेस्ट के बाद इंग्लैंड का करारा हमला जारी है और एक विकेट खोकर 113 रन बना लिए।

टीम अभी भी 204 रन पीछे हैं और 9 विकेट हाथ में है। आस्ट्रेलियाई टीम गुरुवार को यहां चौथे एशेज टेस्ट के दूसरे दिन सुबह पहली पारी में 317 रन पर सिमट गयी। इंग्लैंड ने तीसरे ही ओवर में बेन डकेट (01) का विकेट गंवा दिया जो तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क की स्टंप के बाहर जाती गेंद पर बल्ला छुआने से विकेटकीपर के हाथों कैच आउट हुए।

Chris Woakes finishes with a five-wicket haul as England bowl Australia out for 317 🌟#WTC25 | #ENGvAUS | 📝 https://t.co/sJCZpFj1zepic.twitter.com/MrkNY6jDvt