Ashes Cricket Test 2023: एक टीम के विरुद्ध 150 से अधिक टेस्ट विकेट, आखिरी मैच में ब्रॉड भी पहुंचे, देखें टॉप-5 लिस्ट

Ashes Cricket Test 2023: ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज पहले ही अपने नाम कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 2-1 से आगे है। पांचवें और आखिरी टेस्ट मैच में शुक्रवार को इंग्लैंड के फॉस्ट बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उस्मान ख्वाजा को आउट कर ब्रॉड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 150 रन पूरे किए।

195 - शेन वार्न (ऑस्ट्रेलिया) बनाम इंग्लैंड

167 - डेनिस लिली (ऑस्ट्रेलिया) बनाम इंग्लैंड

164 - कर्टली एम्ब्रोस (वेस्टइंडीज) बनाम इंग्लैंड

157 - ग्लेन मैक्ग्रा (ऑस्ट्रेलिया) बनाम इंग्लैंड

151 - स्टुअर्ट ब्रॉड (इंग्लैंड) बनाम ऑस्ट्रेलिया।

ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज के पांचवें टेस्ट मैच में शुक्रवार को दूसरे दिन 4 विकेट खोकर 139 रन बना लिए है। उस्मान ख्वाजा ने शानदार बल्लेबाजी और 157 गेंद में 47 रन की पारी खेली। पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ 20 रन बनाकर खेल रहे हैं। इस सत्र में इंग्लैंड को एकमात्र सफलता मार्नुस लाबुशेन के रूप में मिली।

मार्क वुड की गेंद पर स्लिप में जो रूट ने बायें हाथ से शानदार कैच लपक कर लाबुशेन की 82 गेंद में नौ रन की पारी को खत्म किया। इंग्लैंड ने पहली पारी में 54.4 ओवर में 283 रन बनाये थे, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 58 ओवर की बल्लेबाजी में महज 139 रन बनाये है। ऑस्ट्रेलिया पहली पारी के आधार पर अब भी इंग्लैंड से 144 रन से पीछे है।

