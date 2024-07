Highlights हार्दिक, जो एक तेज गेंदबाज ऑलराउंडर हैं, ने नेट प्रैक्टिस के दौरान लेग स्पिन गेंदबाजी की हार्दिक ने कुंबले की हरकत की नकल की और सभी प्रशंसकों को हैरान कर दिया इसके अलावा कप्तान सूर्यकुमार भी तेज गेंदबाजी में हाथ आजमाते नजर आए

नई दिल्ली: टीम इंडिया शनिवार को पल्लेकेले में तीन मैचों की सीरीज के पहले टी20 मैच में श्रीलंका का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। पूरा देश नवनियुक्त हेड कोच गौतम गंभीर के मार्गदर्शन में टीम इंडिया के प्रदर्शन को देखने के लिए उत्सुक है। अपने आक्रामक रवैये के लिए मशहूर गंभीर का लक्ष्य खेल के सभी प्रारूपों में भारत का दबदबा बनाए रखना होगा। श्रीलंका के खिलाफ टी20 मैचों में भारत की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में होगी और चयनकर्ताओं ने उन्हें ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की जगह चुना है।

पहले टी20 मैच से पहले सूर्यकुमार और उनकी टीम अभ्यास मैदान पर उतरी, जहां एक बहुत ही अनोखा पल कैद हुआ। हार्दिक, जो एक तेज गेंदबाज ऑलराउंडर हैं, ने नेट प्रैक्टिस के दौरान लेग स्पिन गेंदबाजी की। दिलचस्प बात यह है कि हार्दिक ने भारत के दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले की हरकत की नकल की और सभी प्रशंसकों को हैरान कर दिया। इसके अलावा कप्तान सूर्यकुमार भी तेज गेंदबाजी में हाथ आजमाते नजर आए।

Hardik wants to do it all 😂 pic.twitter.com/LgbXr7JOys