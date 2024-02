Anil Kumble 10 Wickets: 25 साल पहले अनिल कुंबले की आंधी में उड़े थे पाकिस्तानी खिलाड़ी, देखें वीडियो

Highlights Anil Kumble 10 Wickets: 1999 में दिल्ली में अनिल कुंबले ने लिए थे 10 विकेट Anil Kumble 10 Wickets: भारत ने दिल्ली टेस्ट जीतकर सीरीज को 1-1 से ड्रा करवाया Anil Kumble 10 Wickets: भारत ने दिल्ली टेस्ट मैच 212 रनों से मैच जीत लिया था

Anil Kumble 10 Wickets: भारतीय टीम के पूर्व स्पिन गेंदबाज पूर्व भारतीय कप्तान अनिल कुंबले ने आज के दिन 25 साल पहले पाकिस्तान के खिलाफ एक पारी में 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। कुंबले ऐसा कारनामा करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने थे। दिल्ली में चल रहे इस मैच में अनिल कुंबले की ऐसी आंधी आई कि क्रीज पर पाकिस्तानी खिलाड़ी टिक नहीं पाए।

अनिल की इस शानदार गेंदबाजी को बीसीसीआई ने याद किया है। बीसीसीआई ने कुंबले के 10 विकेट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। पहले आप यह वीडियो देखिए कि कैसे कुंबले की स्पिन के आगे पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए थे।

कुंबले का रिकॉर्ड बरकरार

दिल्ली में पाकिस्तान बनाम भारत के बीच टेस्ट मैच चल रहा था। 7 फरवरी 1999 को अनिल ने पाकिस्तानी खिलाड़ी को एक एक करके आउट किया। कुंबले के द्वारा एक पारी में लिए गए 10 विकेट का रिकॉर्ड जो 25 साल पहले बना वह आज भी बरकरार है। 25 साल में कोई भी स्पिन गेंदबाज ऐसा नहीं कर पाए हैं। भारत को हरभजरन सिंह, अश्विन जैसे दिग्गज गेंदबाज बने। लेकिन अनिल का 10 विकेट का रिकॉर्ड अभी भी बरकरार है।

बताते चले कि पाकिस्तानी की टीम 25 साल पहले भारत के साथ दो टेस्ट मैच खेलने के लिए भारत आई थी। पहला मैच चेन्नई में खेला गया था। इस मैच में भारत को 12 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान सीरीज 2-0 से जीतने के इरादे से दिल्ली पहुंची थी। यहां हर हाल में सीरीज को एक-एक से बराबर करने के लिए दिल्ली वाला मैच जीतना था।

भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का अवसर लिया। पहली पारी में भारत 252 रन ही बना सकी। वहीं पाकिस्तान ने भारत के आगे पहली पारी में 172 रनों पर ही घुटने टेक दिए। दूसरे पारी में भारत ने 339 रन बनाए। वहीं पाकिस्तान को 420 रनों का लक्ष्य दिया। जीत के सपने लिए मैदान पर उतरे पाकिस्तानी बल्लेबाजों को अनिल कुंबले की गुगली ने बोल्ड कर दिया। भारत ने 212 रनों से मैच जीत लिया।