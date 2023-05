अंबाती रायुडू ने आईपीएल से संन्यास का ऐलान किया, फाइनल में आखिरी बार उतरेंगे मैदान पर

Highlights अंबाती रायुडू ने आईपीएल से संन्यास का एलान कर दिया है आईपीएल के फाइनल में आखिरी बार उतरेंगे अंबाती रायुडू कहा- उम्मीद है कि आज रात छठी ट्रॉफी मिलेगी

Ambati Rayudu Announces Retirement: चेन्नई सुपर किंग्स के स्टॉर बल्लेबाज अंबाती रायुडू ने आईपीएल से संन्यास का ऐलान कर दिया है। आईपीएल के फाइनल में चेन्नई सुपरकिंग्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से रविवार (28 मई) को होगा। यही मुकाबला रायुडू के आईपीएल करियर का आखिरी मुकाबला होगा।

संन्यास का घोषणा करते हुए अंबाती रायुडू ने ट्विटर पर लिखा, "दो बड़ी टीमें मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपरकिंग्स, 204 मैच, 14 सीजन, 11 प्लेऑफ, आठ फाइनल, पांच ट्रॉफी। उम्मीद है कि आज रात छठी ट्रॉफी मिलेगी। यह एक शानदार सफर रहा है। मैंने यह फैसला किया है कि आज रात होने वाला फाइनल मैच आईपीएल में मेरा आखिरी मैच होगा। मैंने इस टूर्नामेंट में खेलने का आनंद हमेशा उठाया। आप सभी का शुक्रिया।"

2 great teams mi nd csk,204 matches,14 seasons,11 playoffs,8 finals,5 trophies.hopefully 6th tonight. It’s been quite a journey.I have decided that tonight’s final is going to be my last game in the Ipl.i truly hav enjoyed playing this great tournament.Thank u all. No u turn 😂🙏