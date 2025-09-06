एशिया कप में टीम से बाहर होने के बाद श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया ए दौरे के लिए भारत ए का कप्तान बनाया गया

नई दिल्ली: श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ दो बहु-दिवसीय मैचों के लिए भारत ए का कप्तान बनाया गया है, जो 16 सितंबर से लखनऊ में खेले जाएँगे। अय्यर की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब कुछ दिन पहले ही उन्हें घरेलू क्रिकेट और आईपीएल दोनों में छोटे प्रारूप में शानदार प्रदर्शन के बावजूद भारत की एशिया कप टीम में जगह नहीं मिली थी।
अय्यर देवदत्त पडिक्कल, नितीश कुमार रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा और खलील अहमद जैसे भारतीय खिलाड़ियों वाली टीम की कमान संभालेंगे, जबकि ध्रुव जुरेल उनके उप-कप्तान होंगे। केएल राहुल और मोहम्मद सिराज को दूसरे बहु-दिवसीय मैच के लिए टीम में शामिल किया जाएगा और वे पहले बहु-दिवसीय मैच के बाद टीम में दो खिलाड़ियों की जगह लेंगे।
भारत ए टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिमन्यु ईश्वरन, एन जगदीसन (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (वीसी और विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, हर्ष दुबे, आयुष बडोनी, नितीश कुमार रेड्डी, तनुष कोटियन, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, खलील अहमद, मानव सुथार, यश ठाकुर