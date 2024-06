Afghanistan vs Uganda T20 World Cup 2024: फारूकी ने ऐसे नचाया, 4 ओवर, 9 रन और 5 विकेट, युगांडा को अफगानिस्तान ने मसल दिया, 125 रन से हराकर शानदार शुरुआत

Highlights युगांडा की टीम 16 ओवर में 58 रन पर आउट हो गई। फजलहक फारूकी ने चार ओवर में नौ रन देकर पांच विकेट लिये। अफगानिस्तान ने पांच विकेट पर 183 रन बनाये।

Afghanistan vs Uganda, 5th Match T20 World Cup 2024: अफगानिस्तान ने युगांडा को आईसीसी टी20 विश्व कप में मसल दिया। 125 रन से हराकर बड़ी जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने पांच विकेट पर 183 रन बनाये। रहमानुल्लाह गुरबाज (45 गेंद में 76 रन) और इब्राहिम जदरान (46 गेंद में 70 रन) ने पहले विकेट के लिये 154 रन की साझेदारी की। जवाब में युगांडा की टीम 16 ओवर में 58 रन पर आउट हो गई। बायें हाथ के तेज गेंदबाज फजलहक फारूकी ने चार ओवर में नौ रन देकर पांच विकेट लिये।

Fabulous Farooqi 💫



The Afghanistan opening bowler takes home the @aramco POTM after he returned excellent figures of 5/9 🏅#T20WorldCup#AFGvUGApic.twitter.com/34JqOMtlGe