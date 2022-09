VIDEO: एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान की हार पर काबुल की सड़कों में जश्न, झूमकर नाचे अफगानी फैंस, देखें वीडियो

Highlights जश्न मनाने का वीडियो श्रीलंका में पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद अशरफ हैदरी ने ट्विटर पर शेयर किया लिखा- "दुनिया भर के अफगानों ने श्रीलंका की महान टीम की एशिया कप क्रिकेट चैंपियनशिप जीत का जश्न मनाया श्रीलंका ने फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को 23 रनों से मात देकर उठाई एशिया कप की ट्रॉफी

Asia Cup 2022 PAK vs SL: एशिया कप फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को 23 रनों से हराने के बाद श्रीलंकाई क्रिकेट फैंस खुशी से झूम रहे हैं तो वहीं अफगानिस्तान में भी जश्न का माहौल दिखा। पाकिस्तान की हार का अफगानिस्तान में काबुल की सड़कों पर क्रिकेट फैंस जश्न मनाते दिखाई दिए। अफगानी प्रशंसकों द्वारा जश्न मनाने का वीडियो श्रीलंका में पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद अशरफ हैदरी ने ट्विटर पर शेयर किया है।

अफगानिस्तान के राजदूत ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "दुनिया भर के अफगानों ने श्रीलंका की महान टीम की एशिया कप क्रिकेट चैंपियनशिप जीत का जश्न मनाया। खोस्त में यह सिर्फ एक दृश्य है। विविधता, लोकतंत्र और बहुलवाद, और असहिष्णुता और आतंकवाद के खिलाफ खेल दोस्ती का आधार हैं।"





Afghans across the world celebrate the well-deserved #AsiaCupCricket Championship victory by the great team of Sri Lanka @OfficialSLC. This is just one scene in Khost. Diversity, democracy and pluralism, and sports against intolerance and terrorism underpin the 🇦🇫🇱🇰 friendship. pic.twitter.com/2G8hg9GsSd