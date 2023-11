AFG vs AUS: मैक्सवेल के दोहरे शतक से ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के मुंह से छीनी जीत, टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाया

Highlights अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 292 रनों का लक्ष्य रख दिया जवाब में ऑस्ट्रेलिया 46.5 ओवर में 7 विकेट खोकर 293 रन बनाकर मुकाबले को जीत लिया मैक्सवेल ने टीम के लिए नाबाद दोहरा शतक लगाया और 201 रन बनाकर अंत तक क्रीज पर जमे रहे

ICC World Cup 2023: ग्लेन मैक्सवेल की जुझारी पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को विश्वकप मुकाबले में 3 विकेट से मात दी। मंगलवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ऑस्ट्रेलियाई हरफनमौला खिलाड़ी ने टीम के लिए नाबाद दोहरा शतक लगाया और 201 रन बनाकर अंत तक क्रीज पर जमे रहे। हालांकि इस बीच उन्हें पैर में खिंचाव का सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें रन लेने में तकलीफ हुई, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत के बल पर गेंद को सीमा रेखा के बाहर मारते हुए टीम को यह जीत दिलाई।

इस मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 292 रनों का लक्ष्य रख दिया। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया 46.5 ओवर में 7 विकेट खोकर 293 रन बनाकर मुकाबले को जीत लिया, जिससे टीम सेमीफाइनल में पहुंचने वाली तीसरी टीम बन गई। ऑस्ट्रेलिया के लिए मैक्सवेल की पारी बेहद कमाल की रही। उन्होंने दोहरे शतक के लिए केवल 128 गेंदों का सामना किया। इस पारी में उनके 21 चौके और 10 छक्के शामिल थे।

वह बल्लेबाजी करने उस समय आय जब ऑस्ट्रेलिया की जीत की उम्मीद लगभग धुंधली पड़ गई थी। 91 रन पर टीम के 7 विकेट गिर गए थे। लेकिन इसके बाद वानखेड़े में केवल और केवल मैक्सवेल शो खेल के अंत तक जारी रहा। कप्तान पैट कमिंस ने उनका बखूबी साथ दिया। उन्होंने 68 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 12 रन जोड़े। नवीन, अश्मतुल्लाह और राशिद खान ने अफगानिस्तान के लिए दो-दो विकेट लिए।

Australia couldn't have made a more epic entry into the #CWC23 semi-finals 🤩#AUSvAFGpic.twitter.com/Q9pRKo4Pka