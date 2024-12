ACC U19 Asia Cup, 2024: पाकिस्तान हार का बदला जापान से?, 211 रन से जीता भारत, मोहम्मद अम्मान धमाल, 118 गेंद, 122 रन और 7 चौके, फिर फुस्स हुए वैभव सूर्यवंशी, 23 रन बनाए

Highlights ACC U19 Asia Cup, 2024: भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 6 विकेट 339 रन बनाए। ACC U19 Asia Cup, 2024: विपक्षी जापान की टीम 50 ओवर में 8 विकेट पर 128 रन बना सकी। ACC U19 Asia Cup, 2024: कप्तान मोहम्मद अम्मान को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया।

ACC U19 Asia Cup, 2024: अंडर-19 एशिया कप के दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने जापान को मसल कर रख दिया। भारत ने पाकिस्तान हार का बदला जापान से लिया। दूसरे मैच में भारत ने 211 रन जीत दर्ज की। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 6 विकेट 339 रन बनाए। जवाब में विपक्षी जापान की टीम 50 ओवर में 8 विकेट पर 128 रन बना सकी। कप्तान मोहम्मद अम्मान ने कमाल की बल्लेबाजी की। 118 गेंद में 122 रन बनाए, जिसमें 7 चौके शामिल हैं। चेतन शर्मा, हार्दिक राज और कार्तिकेय ने दो-दो विकेट लेकर जापान को 50 ओवरों में 128/8 पर रोक दिया।

सोमवार को शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में एसीसी अंडर-19 एशिया कप के अपने दूसरे मैच में कप्तान मोहम्मद अम्मान की धमाकेदार पारी के बदौलत भारत ने 50 ओवर में 6 विकेट पर 339 रन बनाए। भारत ने अपने सलामी बल्लेबाजों आयुष म्हात्रे (29 गेंदों पर 54 रन) और विभव सूर्यवंशी (23 गेंदों पर 233 रन) की बदौलत शानदार शुरुआत की और दोनों ने पहले विकेट के लिए 65 रनों की साझेदारी की।

सी आंद्रे सिद्धार्थ (35) और केपी कार्तिकेय (57) ने भी अहम भूमिका निभाई। लेकिन दिन की पारी अमान ने खेली, जो 122 रन बनाकर नाबाद रहे। जापान के लिए, ह्यूगो केली (2/42) और किफ़र यामामोटो-लेक (2/74) सबसे सफल गेंदबाज थे। चार्ल्स हिंज और आरव तिवारी ने एक-एक विकेट लिया।

For his fantastic 💯 and steering India U19 to their first win in the #ACCMensU19AsiaCup, Mohammad Amaan is awarded the Player of the Match 🏆



Scorecard ▶️ https://t.co/Aa4ib6AsK0#TeamIndia | #ACCpic.twitter.com/pszhMjfIan