Highlights VIDEO: अभिषेक शर्मा और युवराज सिंह ने किया 'भांगड़ा, बहन कोमल शर्मा की शगुन सेरेमनी में नाचे...

Abhishek Sharma and Yuvraj Singh Dance: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की बहन की शादी की रस्में चल रही है और ऐसे में सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। जिसमें अभिषेक शर्मा रस्मों में जमकर डांस करते नजर आ रहे हैं एक वीडियो में अभिषेक शर्मा और युवराज सिंह डांस कर रहे हैं। साथ ही प्री-वेडिंग शगुन समारोह में अभिषेक शर्मा ने भांगड़ा डांस देख उनके फैंस बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं, हाल ही में क्रिकेटर अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में अविश्वसनीय प्रदर्शन किया और प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट चुने गए। पूरे टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा का बल्ला गरजा और पाकिस्तानी गेंदबाजों की भी उन्होंने खूब पिटाई की, भारत की एशिया कप जीत के बाद से अभिषेक भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के फेवरेट बन गए हैं।