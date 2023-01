ऋषभ पंत की रिकवरी के लिए जिम्मेदारी लेने पर अभिनव बिंद्रा ने की BCCI की तारीफ, दी ये सलाह

Highlights अभिनव बिंद्रा ने ऋषभ पंत की रिकवरी की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए बीसीसीआई की प्रशंसा की। आगे के इलाज के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पंत को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अम्बानी अस्पताल में एयरलिफ्ट किया है।

नई दिल्ली: स्टार भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत को 30 दिसंबर 2022 को सुबह-सुबह एक भीषण दुर्घटना का सामना करना पड़ा। दरअसल, उनकी कार दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर एक डिवाइडर से टकरा गई थी। वो रुड़की में अपनी मां के घर जा रहे थे। वह किसी तरह उस वाहन से बचने में सफल रहे। ऋषभ पंत को फिर देहरादून के मैक्स अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया।

मैक्स अस्पताल में पहले वो आईसीयू में थे। फिर बाद में संक्रमण के जोखिम के लिए एक निजी केबिन में स्थानांतरित कर दिया गया। उनके माथे पर कुछ मामूली चोटें आई हैं, और उनके स्नायुबंधन पर एक आंसू आया है। आगे के इलाज के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पंत को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अम्बानी अस्पताल में एयरलिफ्ट किया है, जहां उनकी सर्जरी की जाएगी।

बीसीसीआई सचिव जय शाह ने कहा था कि बोर्ड अपने खर्च पर पंत का पूरा ख्याल रखेगा। वहीं, भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा ने बीसीसीआई के प्रयासों का स्वागत किया और चोटिल ऋषभ पंत की रिकवरी के लिए पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए शीर्ष निकाय की प्रशंसा की। इसके बाद उन्होंने सलाह दी कि बीसीसीआई को पंत के मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए।

बिंद्रा ने बुधवार को ट्वीट करते हुए लिखा, "काफी अच्छा है कि बोर्ड ऋषभ की रिकवरी पर ध्यान दे रहा है। उपचार और पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया के भाग के रूप में मनोवैज्ञानिक समर्थन भी प्रदान करना चाहिए।" भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि वे ऋषभ पंत के आगे के इलाज की पूरी जिम्मेदारी लेंगे।

Second Medical Update – Rishabh Pant



More details here 👇👇https://t.co/VI8pWr54B9