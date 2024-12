10 Years, One Autograph Rohit Sharma: रोहित भाई प्लीज, 10 साल हो गए यार, मुंबई चा राजा?, इंतजार खत्म और हिटमैन ने दिया ऑटोग्राफ, देखें वीडियो

Highlights 10 Years, One Autograph Rohit Sharma: भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने भी इस पर ध्यान दिया। 10 Years, One Autograph Rohit Sharma: ऑटोग्राफ लिया जिसका उसे 10 साल से इंतजार था। 10 Years, One Autograph Rohit Sharma: रोहित भाई प्लीज, 10 साल हो गए यार। रोहित भाई मुंबई चा राजा।

10 Years, One Autograph Rohit Sharma: रोहित शर्मा के एक उत्साही प्रशंसक ने मनुका ओवल में प्रवेश किया, कई बार उनका नाम पुकारा और फिर भारतीय कप्तान का ध्यान आकर्षित करने के लिए ‘मुंबई चा राजा’ (मुंबई का राजा) का नारा लगाया और फिर उनका ऑटोग्राफ लिया जिसका उसे 10 साल से इंतजार था। प्रशंसक की सारी मेहनत और रणनीति सार्थक साबित हुई क्योंकि मुस्कुराते हुए रोहित ने रविवार को यहां प्रधानमंत्री एकादश के खिलाफ अभ्यास मैच में भारत की आसान जीत के बाद उसका ‘दशक पुराना’ इंतजार खत्म करते हुए उसे ऑटोग्राफ दिया।

The wait of a decade finally ends. A fan waited for 10 years to get a @ImRo45 autograph and yesterday was his lucky day😊 #TeamIndiapic.twitter.com/miywxlE8gA — BCCI (@BCCI) December 2, 2024

प्रशंसक ने स्टैंड से गुहार लगाते हुए कहा, ‘‘रोहित भाई प्लीज, 10 साल हो गए यार। रोहित भाई मुंबई चा राजा।’’ भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने भी इस पर ध्यान दिया। बीसीसीआई ने अपने सोशल मीडिया पेज पर इस वीडियो को साझा किया, ‘‘अंतत: एक दशक पुराना इंतजार खत्म हुआ। एक प्रशंसक ने रोहित शर्मा का ऑटोग्राफ लेने के लिए 10 साल इंतजार किया और कल उसका भाग्यशाली दिन था।’’

बीसीसीआई द्वारा जारी किए गए वीडियो में रोहित प्रशंसकों से बातचीत करते हुए तथा बल्ले और जर्सी पर ऑटोग्राफ देते हुए दिखाई दे रहे थे जब तक कि इस प्रशंसक ने स्टेडियम में मौजूद सभी का ध्यान अपनी ओर नहीं खींच लिया। भारत ने अभ्यास मैच में प्रधानमंत्री एकादश को छह विकेट से हराया। खराब मौसम के कारण यह मुकाबला प्रति टीम 46 ओवर का हो गया था।

One of the fan - Rohit bhai, it's been 10 years waiting for your autograph. Mumbai Cha Raja...!!!



One of the fan - Rohit bhai, it's been 10 years waiting for your autograph. Mumbai Cha Raja...!!!



रोहित ने मैच में चौथे नंबर पर बल्लेबाजी की और सिर्फ तीन रन बनाकर आउट हो गए। अपने दूसरे बच्चे के जन्म के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की श्रृंखला के पहले टेस्ट से बाहर रहने वाले रोहित शुक्रवार से एडीलेड में शुरू होने वाले दूसरे मैच में भारतीय टीम की अगुआई करेंगे। पर्थ में पहले मैच में मेजबान टीम को 295 रन से हराने के बाद भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। रोहित की अनुपस्थिति में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने टीम की अगुआई की थी।