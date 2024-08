VIDEO: 10 गेंद, 0 रन, 1 विकेट, खड़ा रहा बल्लेबाज और विकेट उखाड़ फेंका

Highlights 10 balls 0 runs 1 wicket: द हंड्रेड क्रिकेट लीग में बल्ले और गेंद से जमकर धमाल Chris Jordan bowling in the hundred: सदर्न ब्रेव के क्रिस जॉर्डन की शानदार गेंदबाजी

Chris Jordan Bowling: इंग्लैंड में खेले जा रहे द हंड्रेड क्रिकेट लीग में बल्ले और गेंद से जमकर धमाल हो रहा है, नए रिकॉर्ड बन रहे हैं ऐसे में शुक्रवार को लीग मुकाबले में गेंदबाज ने ऐसा कमाल किया की दर्शक हैरान रह गए, सदर्न ब्रेव और ओवल के मुकाबले में सदर्न ब्रेव के स्टार ऑलराउंडर क्रिस जॉर्डन ने शानदार गेंदबाजी की।

10 balls. 0 runs. 1 wicket. Check out that smile from Chris Jordan 😄👏 #TheHundred | #RoadToTheEliminator pic.twitter.com/22miifjSJW

सदर्न ब्रेव की आग उगलती गेंदबाजी ने ओवल के बल्लेबाज को पसीना-पसीना कर दिया, जॉर्डन ने 10 गेंद में कोई रन नहीं दिया और 1 विकेट भी झटक ली, उन्होंने पहली 7 गेंद डेविड मलान को डाली इसके बाद डेविड मलान प्रेशर में आ गए और विकेट गंवा दिया और जोफ्रा आर्चर को कैच दे बैठे।

Umpire Ben Debenham was sent tumbling after Sam Billings’ shot hit him on the foot!



Thankfully, he was fine to continue 😅#TheHundredpic.twitter.com/PCD6klIWZx