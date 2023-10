Chhattisgarh assembly polls: 'इस बार चलेगी झाड़ू', आप ने छत्तीसगढ़ में अब तक 22 प्रत्याशी उतारे, यहां देखें उम्मीदवारों की सूची

Highlights आप ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2018 में पहली बार अपनी किस्मत आजमाई थी। कुल 90 सीटों में से 85 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। 2018 के चुनावों में आप का कोई भी उम्मीदवार अपनी जमानत बचाने में भी सफल नहीं हुआ था।

Chhattisgarh assembly polls: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) ने छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 12 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। आप ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर सूची पोस्ट की है। सूची में पार्टी की राज्य इकाई के कोषाध्यक्ष जसबीर सिंह और रायपुर के पार्षद तरुण वैध को शामिल किया गया है।

पार्टी ने लिखा है, ''प्रमुख घोषणा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए हमारे उम्मीदवारों की दूसरी सूची आ गई है। सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं। इस बार चलेगी झाड़ू।'' पार्टी ने जिन 12 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी की है उनमें से चार अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए और दो अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं।

