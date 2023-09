Chhattisgarh Assembly Election 2023: ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना’ की शुरुआत, 47090 आवासहीन परिवार शामिल, कुल 10.76 लाख परिवारों शामिल करने का लक्ष्य, जानें क्या है

Highlights 'आवास न्याय सम्मेलन' में 'छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना' की शुरुआत की। ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत प्रथम चरण में राज्य के 47,090 आवासहीन परिवारों को शामिल किया गया है। आगामी वर्षों में चरणबद्ध रूप से कुल 10.76 लाख परिवारों को इस योजना में शामिल किया जाएगा।

Chhattisgarh Assembly Election 2023: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना’ (एमजीएएनवाई) की शुरुआत की। राज्य में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव निर्धारित हैं। इस योजना का मकसद बेघरों और ग्रामीण इलाकों में कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहायता मुहैया कराना है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को बिलासपुर जिले में आयोजित 'आवास न्याय सम्मेलन' में 'छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना' की शुरुआत की। गांधी और बघेल ने तखतपुर विकासखंड के परसदा (सकरी) गांव में आयोजित 'आवास न्याय सम्मेलन' में 'छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना' की शुरुआत की।

अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत प्रथम चरण में राज्य के 47,090 आवासहीन परिवारों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि आगामी वर्षों में चरणबद्ध रूप से कुल 10.76 लाख परिवारों को इस योजना में शामिल किया जाएगा।

अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की स्थायी प्रतीक्षा सूची में शेष बचे 6,99,439 पात्र परिवारों को भी आवास मुहैया कराने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि इस मौके पर राहुल गांधी और मुख्यमंत्री बघेल ने 'मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना' के पांच सौ लोगों को एक-एक लाख रुपए वितरित किए।

उन्होंने कहा कि गांधी और बघेल ने सम्मेलन में बिलासपुर जिले के लिए 669.69 करोड़ रुपए की लागत वाले 414 विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। उन्होंने चयनित 2,594 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र तथा नगरीय क्षेत्रों में 1,117 लोगों के बीच वन अधिकार पत्रों का वितरण किया।

#WATCH | Congress leader Rahul Gandhi at a public meeting in Chhattisgarh's Bilaspur



"...Only 3 out of 90 secretaries in the government of India are OBCs...Caste census will be an x-ray of India. With it, we will be able to find how many people belong to SC, ST, Dalit, and… pic.twitter.com/nLdlWhaQVN