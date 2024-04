Zomato Announces News: इलेक्ट्रिक वाहनों से आएगा खाना!, 50 लोग एक साथ करेंगे पार्टी, जानें क्या है

Highlights खास दस्ता पूरी तरह इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करेगा। ऑर्डर का एक अलग दस्ता शुरू करने की घोषणा की। दीपिंदर गोयल ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर अपने कई पोस्ट में इसकी जानकारी दी।

Zomato Announces News: खाद्य उत्पादों के ऑनलाइन आपूर्ति मंच जोमैटो ने 50 लोगों तक की भागीदारी वाले कार्यक्रमों के लिए सामान पहुंचाने के इरादे से मंगलवार को देश में पहली बार बड़े ऑर्डर का एक अलग दस्ता शुरू करने की घोषणा की। जोमैटो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) दीपिंदर गोयल ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर अपने कई पोस्ट में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बड़े ऑर्डर की आपूर्ति के लिए बना यह खास दस्ता पूरी तरह इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करेगा। गोयल ने कहा, ‘‘आज हम भारत का पहला बड़ा ऑर्डर दस्ता पेश करने के लिए रोमांचित हैं। यह दस्ता सामूहिक बड़े समूह, पार्टी एवं आयोजन जैसे आपके सभी बड़े ऑर्डर को आसानी से संभाल पाएगा।

Zomato launches Large Order Fleet!



This is an all electric fleet, designed specifically to serve orders for a gathering of up to 50 people. pic.twitter.com/kiBISA58qq