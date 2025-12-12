कौन हैं अमन जैन?, मेटा इंडिया ने इस पद पर नियुक्त किया
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 12, 2025 15:10 IST2025-12-12T15:09:47+5:302025-12-12T15:10:38+5:30
अगले साल की शुरुआत में कंपनी में शामिल होंगे और मेटा में एशिया प्रशांत (एपीएसी) के नीति उपाध्यक्ष साइमन मिलनर के अधीन काम करेंगे।
नई दिल्लीः मेटा इंडिया ने अमन जैन को सार्वजनिक नीति का नया प्रमुख नियुक्त किया है। कंपनी ने शुक्रवार को बयान में कहा कि जैन भारत में सोशल मीडिया कंपनी की नीति रणनीति एवं गतिविधियों का नेतृत्व करेंगे। जैन भारत के नेतृत्व दल के सदस्य भी होंगे। वह अगले साल की शुरुआत में कंपनी में शामिल होंगे और मेटा में एशिया प्रशांत (एपीएसी) के नीति उपाध्यक्ष साइमन मिलनर के अधीन काम करेंगे।
मेटा ने नियुक्ति की घोषणा करते हुए प्रेस विज्ञप्ति में कहा, ‘अमन जैन के पास सार्वजनिक नीति एवं व्यापार रणनीति का 20 से अधिक वर्ष का अनुभव है। साथ ही अमेजन, गूगल, भारत सरकार और अंतरराष्ट्रीय संगठनों में उनका एक सफल ‘ट्रैक रिकॉर्ड’ है।’’ एशिया प्रशांत (एपीएसी) के नीति उपाध्यक्ष साइमन मिलनर ने कहा कि भारत मेटा के लिए एक रणनीतिक बाजार है।
जैसे-जैसे देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था कृत्रिम मेधा (एआई), उभरती प्रौद्योगिकी एवं ‘क्रिएटर इकोनॉमी’ जैसे क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही है...मेटा का लक्ष्य भारत के लिए अधिक समावेशी, विश्वसनीय एवं भविष्य के लिए तैयार इंटरनेट परिवेश बनाने में मदद करना है।’’
उन्होंने कहा कि जैन के सार्वजनिक नीति तथा प्रौद्योगिकी के व्यापक अनुभव से मेटा को नियामकों एवं उद्योग के हितधारकों के लिए एक अनुकूल नीतिगत वातावरण बनाने और अधिक प्रभावी भागीदार बनने में मदद मिलेगी। मेटा के पास फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप आदि जैसे सोशल मीडिया मंचों का स्वामित्व है।