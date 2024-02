PM Surya Ghar Yojana: क्या है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना?, हर महीने 300 यूनिट, कैसे करें अप्लाई और आवेदन करने के बारे में यहां जानें स्टेप-बाइ-स्टेप

Highlights 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करके 1 करोड़ घरों को रोशन करना है। रूफटॉप सौर प्रणालियों (छतों पर सौर ऊर्जा) को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना से लोगों के लिए अधिक आय, कम बिजली बिल और रोजगार सृजन होगा।

PM Surya Ghar Yojana: लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने एक और तोहफा दिया है। नागरिकों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को ‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ (PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana)शुरू करने की घोषणा की और कहा कि नई पहल से 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा। उन्होंने ‘एक्स’ पर सिलसिलेवार पोस्ट में कहा, ‘सतत विकास और लोगों की भलाई के लिए, हम पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना शुरू कर रहे हैं।’ उन्होंने कहा, ‘75,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली इस परियोजना का लक्ष्य हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करके 1 करोड़ घरों को रोशन करना है।’ केंद्र लोगों को बैंक खातों में सीधे सब्सिडी प्रदान करके और अत्यधिक रियायती बैंक ऋण की पेशकश करके उन पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ने की गारंटी देगी।

Let’s boost solar power and sustainable progress. I urge all residential consumers, especially youngsters, to strengthen the PM - Surya Ghar: Muft Bijli Yojana by applying at- https://t.co/sKmreZmenT — Narendra Modi (@narendramodi) February 13, 2024

पीएम सूर्य घर के लिए आवेदन कैसे करें: pmsuryagarh.gov.in वेबसाइट पर जाएं। पंजीकरण के लिए इन चरणों का पालन करें-

चरण 1: पोर्टल में पंजीकरण करें अपने राज्य का चयन करें

अपनी बिजली वितरण कंपनी का चयन करें

अपना बिजली उपभोक्ता नंबर दर्ज करें

मोबाइल नंबर दर्ज करें

ईमेल दर्ज करें

कृपया पोर्टल के निर्देशानुसार पालन करें।

चरण 2ः उपभोक्ता संख्या के साथ लॉगिन करें और मोबाइल नंबर फॉर्म के अनुसार रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन करें।

चरण 3ः डिस्कॉम से अनुमोदन की प्रतीक्षा करें। एक बार जब आप व्यवहार्यता अनुमोदन प्राप्त कर लेते हैं तो अपने DISCOM में किसी भी पंजीकृत विक्रेता द्वारा संयंत्र स्थापित करें।

चरण 4ः एक बार होने के बाद विवरण जमा करें और नेट मीटर के लिए आवेदन करें।

चरण 5ः नेट मीटर की स्थापना और DISCOM द्वारा निरीक्षण के बाद। पोर्टल से प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

चरण 6ः एक बार जब आप कमीशनिंग रिपोर्ट प्राप्त कर लें। पोर्टल के माध्यम से बैंक खाते का विवरण और एक रद्द चेक जमा करें। आपको 30 दिनों के भीतर आपके बैंक खाते में आपकी सब्सिडी प्राप्त हो जाएगी।

In order to popularise this scheme at the grassroots, Urban Local Bodies and Panchayats shall be incentivised to promote rooftop solar systems in their jurisdictions. At the same time, the scheme will lead to more income, lesser power bills and employment generation for people. — Narendra Modi (@narendramodi) February 13, 2024

प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों के बैंक खातों में सीधे दी जाने वाली पर्याप्त सब्सिडी से लेकर भारी रियायती बैंक ऋण तक, केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि लोगों पर लागत का कोई बोझ न पड़े। उन्होंने कहा, ‘‘सभी हितधारकों को एक राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल के साथ समेकित किया जाएगा जो और भी सहूलियतों को बढ़ाएगा।’’ मोदी ने कहा कि जमीनी स्तर पर इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों को अपने अधिकार क्षेत्र में रूफटॉप सौर प्रणालियों (छतों पर सौर ऊर्जा) को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

उन्होंने कहा, ‘‘साथ ही, इस योजना से लोगों के लिए अधिक आय, कम बिजली बिल और रोजगार सृजन होगा।’’ प्रधानमंत्री ने सौर ऊर्जा और सतत प्रगति को बढ़ावा देने के लिए सभी आवासीय उपभोक्ताओं, विशेषकर युवाओं से आग्रह किया कि वे ‘पीएमसूर्यघर डॉट जीओवी डॉट इन’ पर आवेदन करके पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना को मजबूत करें।

In order to further sustainable development and people’s wellbeing, we are launching the PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana. This project, with an investment of over Rs. 75,000 crores, aims to light up 1 crore households by providing up to 300 units of free electricity every month. — Narendra Modi (@narendramodi) February 13, 2024

