"भारत से 2027 तक सालाना 10 अरब डॉलर की वस्तुओं का निर्यात कर पाएगी वॉलमार्ट", बोले सीईओ डग मैकमिलन

By भाषा | Published: May 11, 2023 07:42 AM

वॉलमार्ट इंक की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि “वॉलमार्ट भारत के लिए प्रतिबद्ध है और हम यहां लंबी अवधि के लिए हैं। हम भारतीय आपूर्तिकर्ताओं और भागीदारों के बारे में उत्साहित हैं जो दुनियाभर में हमारे ग्राहकों और सदस्यों के लिए गुणवत्तापूर्ण, किफायती और टिकाऊ उत्पाद बनाते हैं।”

फोटो सोर्स: Facebook Page @walmart

