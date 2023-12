Viksit India 2047 Voice of Youth: मौजूदा अवधि में लंबी छलांग लगाएगा भारत, पीएम मोदी ने कहा-  युवा पीढ़ी देश को नेतृत्व करे और राष्ट्रीय हित को हर चीज से अधिक प्राथमिकता दे

Highlights आज के युग में भारत में व्यक्तित्व विकास का अभियान बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। भारत मौजूदा अवधि में लंबी छलांग लगाएगा। देश को नेतृत्व प्रदान करे तथा राष्ट्रीय हित को हर चीज से अधिक प्राथमिकता दे।

Viksit India 2047 Voice of Youth: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'विकसित भारत @ 2047 वॉयस ऑफ यूथ कार्यशाला को वर्चुअली संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज विकसित भारत के संकल्पों को लेकर बेहद अहम दिन है, मैं सभी राज्यपालों को विशेष बधाई दूंगा कि उन्होंने विकसित भारत के निर्माण से जुड़ी इस वर्कशॉप काआयोजन किया है।

Prime Minister Narendra Modi in his address to the 'Viksit Bharat @ 2047: Voice of Youth' workshop says, "Today every person, every institution and every organization has to move forward with the pledge that whatever I do should be for a developed India. The focus of your goals… pic.twitter.com/OpA8iWWuY7