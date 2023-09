Vibrant Gujarat Global Summit 2023: वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 साल पूरे, पीएम मोदी को रोबोट ने चाय पिलाई, देखें वीडियो

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के साइंस सिटी पहुंचे। राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल भी मौजूद रहे। 4,500 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की भी शुरुआत की।

Vibrant Gujarat Global Summit 2023: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के साइंस सिटी में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 साल पूरे होने पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। मोदी ने अहमदाबाद के साइंस सिटी में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 साल पूरे होने पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस बीच कार्यक्रम में मोदी को रोबोट ने चाय पिलाई। प्रधानमंत्री मोदी शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी 4,500 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की भी शुरुआत की। मोदी ने 2003 में गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए ‘वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट’ की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य राज्य को उद्योग और व्यापार के वैश्विक मानचित्र पर अग्रणी बनाना था।

