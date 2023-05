UPSIFC 2023-24: फॉरेंसिक साइंस में करियर बना सकेंगे उप्र के युवा, दाखिले के लिए आवेदन शुरू, जानें क्या है फीस, कैसे करें आवेदन और अंतिम डेट कब तक

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 15, 2023 10:57 AM

UPSIFC 2023-24: संस्थान से पढ़ाई करने वाले छात्र न सिर्फ फॉरेंसिक साइंस जैसे विषयों में विशेषज्ञ बनेंगे, बल्कि उनकी मदद से प्रदेश सरकार आपराधिक मामलों की वैज्ञानिक पद्धति से जांच को समय से पूरा करने में भी सक्षम हो सकेगी।

फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट में जुलाई के मध्य से शैक्षिक सत्र की शुरुआत हो जाएगी। (file photo)