UP Budget 2024: 'प्रधानमंत्री जनधन योजना' के तहत यूपी अव्वल, प्रदेश में खुले 9 करोड़ खाते

Highlights उत्तर प्रदेश में आगामी वित्त-वर्ष के लिए बजट पेश वित्त मंत्री ने बताया प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत प्रदेश अव्वल उत्तर प्रदेश में योजना के तहत 9 करोड़ जनधन खाते खुल चुके हैं

UP Budget 2024: वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश कर रहे हैं। बजट को पेश करने से पहले उन्होंने पूजा अर्चना की और इसके बाद वह बजट पेटिका के साथ मुख्यमंत्री निवास पहुंचे। इस मौके पर कैबिनेट ने बजट को मंजूरी दी। बजट में महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों पर फोकस किया गया। वहीं, प्रदेश के लिए इस बार का बजट करीब 7.70 लाख करोड़ रुपए का है।

प्रधानमंत्री जनधन योजना

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि यूपी में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत प्रदेश में करीब 9 करोड़ जनधन खाते खुल चुके हैं। इसी के तहत करीब 19,705 शाखाओं, 2,28,544 बैंक मित्र एवं बी.सी. सखी तखा और 17,852 एटीएम के जरिए अभी प्रदेशवासियों को यह सुविधा मुहैया कराई जा रही है।

#WATCH | Uttar Pradesh Finance Minister Suresh Khanna presents the budget in Vidhan Sabha, says "PM Modi has implemented the slogan of 'Sabka Saath Sabka Vikas and our policies are especially dedicated to the upliftment of young women, farmers and the poor. Under the leadership… pic.twitter.com/Dvjz81Qsf1