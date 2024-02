UP Budget 2024: "6 करोड़ लोग गरीबी से हुए बाहर", वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट सत्र में बताया

UP Budget 2024: वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश कर रहे हैं। बजट को पेश करने से पहले उन्होंने पूजा अर्चना की और इसके बाद वह बजट पेटिका के साथ मुख्यमंत्री निवास पहुंचे। इस मौके पर कैबिनेट ने बजट को मंजूरी दी। बजट में महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों पर फोकस किया गया। वहीं, प्रदेश के लिए इस बार का बजट करीब 7.70 लाख करोड़ रुपए का है।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि योगी आदित्‍यनाथ सरकार में प्रदेश की अर्थव्‍यवस्‍था में बेहद सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि सरकार अब तक छह करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में सफल रही है। वित्‍त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से मातृ मुत्यु दर साल 2014 में 285 प्रति लाख से कम होकर साल 2022 में 167 प्रति लाख तथा शिशु मृत्यु दर वर्ष 2014 में 48 प्रति हजार से कम होकर वर्ष, 2020 में 38 प्रति हजार हो गई।

प्रधानमंत्री जनधन योजना

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि यूपी में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत प्रदेश में करीब 9 करोड़ जनधन खाते खुल चुके हैं। इसी के तहत करीब 19,705 शाखाओं, 2,28,544 बैंक मित्र एवं बी.सी. सखी तखा और 17,852 एटीएम के जरिए अभी प्रदेशवासियों को यह सुविधा मुहैया कराई जा रही है।

बजट पेश करने के साथ ही वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अब यूपी में निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत सभी लाभार्थियों के लिए 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रतिमाह किया गया।

#WATCH | UP Finance Minister Suresh Khanna presents the budget in Vidhan Sabha, says "An MoU for investment of Rs 4,000 crores has been signed by the state government with Hero Future Energies, under which the organization will invest in renewable energy and clean technology… pic.twitter.com/DADhalcSky