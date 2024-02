UP Budget 2024 Live updates: ‘पेपरलेस’ बजट नए उत्तर प्रदेश में ‘रामराज्य’ की नींव रखेगा, सीएम योगी ने कहा-जय श्री राम!, देखें वीडियो

Highlights प्रस्तुत किया जाने वाला ‘पेपरलेस’ बजट नये उत्तर प्रदेश में ‘रामराज्य’ की नींव रखेगा। 1000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने मदद करेगा। अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में आगे ले जाएगा।

UP Budget 2024 Live updates: उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का बजट पेश किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि राज्य विधानसभा में पेश किया जाने वाला राज्य का बजट नए उत्तर प्रदेश में ‘‘रामराज्‍य’’ की नींव रखेगा। मुख्‍यमंत्री योगी ने सोमवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्‍स’ पर पोस्‍ट में कहा, ‘‘ उत्तर प्रदेश के बजट 2024-25 के सदन में प्रस्तुत होने के पूर्व प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्‍ना से भेंट हुई।

#WATCH | Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath along with State Finance Minister Suresh Khanna arrives at the State Assembly in Lucknow.



The Finance Minister will table the budget today pic.twitter.com/KOO1r2HsBt